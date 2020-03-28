Saatler ileri alınıyor
Ülkemizdeki yaz saati uygulaması, yarın başlıyor. Saatler yarın saat 03.00’te 1 saat ileri alınacak.
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Ülkemizdeki yaz saati uygulaması, yarın başlıyor. Saatler yarın saat 03.00’te 1 saat ileri alınacak.
Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan Yaz Saati Emirnamesi'ne göre, yarın saat 03.00'te saatlerin saat 04.00’e alınmasıyla başlayacak yaz saati uygulaması, 25 Ekim Pazar günü sona erecek.
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