Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), çözüm çabalarının yoğunlaştığı dönemde Güney Kıbrıs’ta 1950 Enosis Plebisiti’nin okullarda okutulması için Rum Meclisi’nde karar teklifi veren faşist ELAM’ın yaptığının provokasyon olduğunu kaydetti.

Rum Meclisi’nde alınan kararın 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’na aykırı ve devleti bir Helen cumhuriyeti yapmaya dönük girişim olduğunu belirten KTÖS, ELAM’ın faaliyetlerinin yasaklanmasını istedi ve Rum Meclisi’nin kararını yargıya götüreceğini açıkladı.

Sendika Genel Sekreteri Şener Elcil yazılı açıklamasında, “bunu fırsat bilen kuzeydeki taksimci faşistlerin olayı politik bir fırsata dönüştürme çabası içine girdiklerini” belirterek, kuzeydeki ve güneydeki ELAM’cı faşistlerin aynı hedef doğrultusunda çalıştıklarının bir kez daha kanıtlandığı savundu.

“Taksimci ve Enosisciler’in dayanışması Kıbrıs sorununun varlığı ve devamının temelini oluşturmaktadır” ifadelerini kullanan Elcil, Rum meclisinde alınan kararın 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’na aykırı ve devleti bir “Helen Cumhuriyeti” yapmaya yönelik bir girişim olduğunu belirtti.

Elcil, açıklamasında “Bu çerçevede faşist ELAM’ın faaliyetlerinin yasaklanması gerektiğini vurgular, bu kararı yargıya götürme kararlılığımızı ortaya koyarız” ifadelerine yer verdi.