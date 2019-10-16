RTÜK ve YYK'dan TARİHİ İŞBİRLİĞİ

- Temaslarda iki kurumun yönetim kurulları ortak bir toplantı gerçekleştirmiş olup, bu toplantıda işbirliğinin gelişmesine dönük bir dizi prensip kararları alındı.

- Toplantıda iki kurulun birlikte daha verimli çalışması ve karşılıklı işbirliğin geliştirmesi adına daha sık bir araya gelinmesi konusunda ortak bir konsensüs sağlanırken, bu amaçla YYK yönetim kurulunun 2020'de Türkiye- RTÜK ziyareti gündeme alındı.

- Yayıncılığı gelişmesi ve denetlenmesi kapsamında bilgi ve belge alışverişinin sağlanması adına ortak hareket edilebilecek konuların daha sonraki görüşmelerde de ele alınması için ayrı ayrı çalışmalar yürütülmesi de toplantıda konuşuldu.

- KKTC’deki yayıncılığı denetlenmesi ve düzenlenmesi görevini yürüten YYK’nın uluslararası alanda temsiliyeti konusunda RTÜK ile birlikte hareket etmesine yönelik anlayış birliğine varılırken, bu anlamda YYK'nın Avrupa Düzenleyici Otoritereler Platformu (EPRA) ve İslam İşbirliği Teşkilatı Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri Forumu (IBRAF) toplantılarına katılması için RTÜK-YYK işbirliğinin ileriye taşınması da kararlaştırıldı.

- RTÜK heyeti internet yayıncılığı konusundaki mevzuatını ve uygulamaya başlayacakları yasal düzenlemeye ilişkin detayları YYK heyetine aktarıldı. İnternet yayıncılığı konusunda iki heyetin kapsamlı değerlendirmeleri olmuş, kurul üyeleri yayıncılığın gelişeceği bu alanda neler yapılabileceği konusunda hassasiyetleri konuşuldu.

- Toplantıda medya okur yazarlığının Türkiye ve KKTC'deki uygulamaları konusunda da görüş alışverişinde de bulunuldu. YYK bu konudaki RTÜK deneyimlerinden faydalanmak için yönetim kurulu düzeyinde bir komitenin kurulmasını kararlaştırdı.

RADYO ve televizyon yayıncılığının düzenleyici üst kurulu Yayın Yüksek Kurulu'nun (YYK) davetlisi olarak ülkemize gelen Ebubekir Şahin başkanlığındaki Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Daire Bakanları’ndan oluşan heyet, YYK yönetimi ile önemli bir işbirliği süreci başlattı.

KKTC ve Türkiye’de yayıncılığın denetleyici en üst makamları olan RTÜK ve YYK, bu toplantılarda önemli konularda işbirliği kararları aldı.

Temaslarda iki kurumun yönetim kurulları ortak bir toplantı gerçekleştirmiş olup, bu toplantıda işbirliğinin gelişmesine dönük bir dizi prensip kararları alındı.

Toplantıda iki kurulun birlikte daha verimli çalışması ve karşılıklı işbirliğin geliştirmesi adına daha sık bir araya gelinmesi konusunda ortak bir konsensüs sağlanırken, bu amaçla YYK yönetim kurulunun 2020'de Türkiye- RTÜK ziyareti gündeme alındı.

Yayıncılığı gelişmesi ve denetlenmesi kapsamında bilgi ve belge alışverişinin sağlanması adına ortak hareket edilebilecek konuların daha sonraki görüşmelerde de ele alınması için ayrı ayrı çalışmalar yürütülmesi de toplantıda konuşuldu.

KKTC’deki yayıncılığı denetlenmesi ve düzenlenmesi görevini yürüten YYK’nın uluslararası alanda temsiliyeti konusunda RTÜK ile birlikte hareket etmesine yönelik anlayış birliğine varılırken, bu anlamda YYK'nın Avrupa Düzenleyici Otoritereler Platformu (EPRA) ve İslam İşbirliği Teşkilatı Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri Forumu (IBRAF) toplantılarına katılması için RTÜK-YYK işbirliğinin ileriye taşınması da kararlaştırıldı.

YYK'nın sorumluluk alanına giren Türkiye’deki yayıncılıkla ilgili toplantılara YYK heyetinin de davet edileceği toplantıda dile getirildi.

Toplantıda ayrıca RTÜK ve YYK'nın mevzuat ve çalışma süreçleriyle ilgili karşılıklı somut bilgi alışverişi sağlandı, bu bağlamda YYK tarafından uzun emekler sonucu hazırlanan yasa önerisi hakkında RTÜK üyelerine bilgi paylaşıldı. İnternet yayıncılığını da içeren birçok konuda geniş bir çalışma olan ve YYK tarafından uzun süre önce hazırlan öneri ile ilgili RTÜK heyeti bilgilendirildi.

RTÜK heyeti internet yayıncılığı konusundaki mevzuatını ve uygulamaya başlayacakları yasal düzenlemeye ilişkin detayları YYK heyetine aktarıldı. İnternet yayıncılığı konusunda iki heyetin kapsamlı değerlendirmeleri olmuş, kurul üyeleri yayıncılığın gelişeceği bu alanda neler yapılabileceği konusunda hassasiyetleri konuşuldu. İki kurul arasında bu konuda da işbirliği ve ayrı ayrı yapılacak çalışmaların yeniden ele alınması konusunda anlayış birliği olduğunun altı çizildi.

Toplantıda medya okur yazarlığının Türkiye ve KKTC'deki uygulamaları konusunda da görüş alışverişinde de bulunuldu. YYK bu konudaki RTÜK deneyimlerinden faydalanmak için yönetim kurulu düzeyinde bir komitenin kurulmasını kararlaştırdı. Bu bağlamda YYK’dan iki yönetim kurulu üyesi medya okur yazarlığı konusundaki çalışmaları ileriye taşımak için görevlendirildi.

Şahin: Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz

Türkiye’nin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Uluslararası arenada KKTC ve yayın organlarının tanıtılabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, kurumun temsilcileriyle, Yayın Yüksek Kurulu (YYK) temsilcileriyle bir çalışma toplantısı ve fikir alışverişinde bulunmak üzere geldiği KKTC'de, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

YYK'nin daveti üzerine Ada'ya geldiklerini belirten Şahin, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer hassasiyetleri gibi, RTÜK olarak yeni bir seçim olduğu zaman ve yeni bir başkan seçildiği zaman mutlaka uluslararası kurul toplantısını KKTC'de yapmayı öncelediklerini söyledi.

Şahin, "KKTC YYK ile ikili ilişkilerimiz zaten had safhadadır. Bu gelişimizde de çok değişik alanlarda iş birliği ve yapabileceğimiz iş birlikleri, protokoller ve çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk." dedi.

Üç önemli konu başlığında fikir alışverişinde bulunulduğunu belirten Şahin, bunlardan birisinin uluslararası alandaki iş birlikleri olduğunu söyledi.

Başkan Şahin "KKTC YYK'nin uluslararası alanda tanınırlılığının arttırılması için Türkiye Cumhuriyeti ve RTÜK olarak elimizden geleni yapmaktayız. Bundan sonraki süreçte de aldığımız kararlar gereğince gidebileceğimiz ve onları ,gözlemleri sıfatıyla dahi bile olsa, götürebileceğimiz toplantıları tartıştık ve fikir birliğine vardık." diye konuştu.

İnternet yayıncılığının geleceğiyle ilgili de önemli konulara temas ettiklerini vurgulayan Şahin, YYK'nın KKTC'de internet yayıncılığını da içeren kapsamlı bir yasa önerisi hazırladığını ve bunun şu anda mecliste beklediğini kaydetti.

"Toplantılarımız çok güzel geçti"

Şahin, Türkiye olarak internet yayıncılığının denetimi konusunda biraz hızlı davrandıklarını, internet medyasının denetimiyle ilgili kanunu ve akabinde ise yönetmeliği de çıkardıklarını söyledi.

Bunun haricinde, medya okur yazarlığının Türkiye ve KKTC'deki uygulamaları konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Şahin, bundan sonraki süreçte neler yapılabileceği konusunda fikir paylaşımında bulunduklarını söyledi.

Şahin, şöyle devam etti:

"Toplantılarımız çok güzel geçti. İkili iş birliklerimiz, birlikte yapabileceğimiz işler ve gerçekten bizde müstesna yeri olan, yavru vatan dediğimiz KKTC'nin yayıncılıkla alakalı bir otoritesiyle birlikte olmak, fikir paylaşımında bulunmak ve ikili ilişkilerimizi geliştirmek bizim için çok değerliydi. Bugün burada RTÜK üyeleri ve çalışanlarıyla bulunmaktan çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

KKTC YYK'nin Avrupa Düzenleyici Otoritereler Platformu (EPRA) ve İslam İşbirliği Teşkilatı Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri Forumu (IBRAF) toplantılarına katılma hakkı bulunduğunu aktaran Şahin, bunun sayılarının artırılması için çalıştıklarını bildirdi.

Şahin, EPRA toplantısının gelecek yıllarda Türkiye'de yapılması için müracatta bulunduklarını ve o toplantılarda KKTC'nin yayıncılık otoritesinin tanınması ve toplantılara resmi sıfatıyla katılabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

"KKTC ve yayın organlarının tanıtımı için elimizden geleni yapacağız"

Başkan Şahin, KKTC'nin kurumlarının tanıtılmasıyla ilgili çalışmaların RTÜK'ün yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün organları tarafından yapıldığını belirterek, "Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Uluslararası arenada KKTC ve yayın organlarının tanıtılabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

KKTC'de yayıncılık faaliyetlerinin ve kontrolünün çok umut veren ve güzel işler yapılmış bir alan olarak gördüğünü kaydeden Şahin, edindikleri bilgilere göre, burada bir konsensüs içerisinde denetim faaliyetlerinin yapıldığını ifade etti.

"Denetimlerin oy birliğiyle yapıldığını görmek bizi mutlu etti"

Yayıncılık alanında KKTC'de bu denli başarılı çalışmaların olmasının kendilerini mutlu ettiğini ve ümitvar hale getirdiğini anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"KKTC, küçük bir ülke dahi olsa buradaki yayıncılık faaliyetleriyle ilgili yapılan düzenlemeler ve denetimlerin, oy birliği ve konsensüs içerisinde alındığını görmek bizi mutlu etti. O bakımdan çok ümitvarım. İlerleyen süreçte özellikle internet medyasının denetlenmesi ve düzenlenmesi ile ilgili kanunlar çıktıktan sonra bu faaliyetleri yürüten otorite YYK'nin daha rahat bir çalışma alanı olacak diye düşünüyorum." (AA-YENİDÜZEN)