Ressam Cevdet Çağdaş'a vefa ziyareti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk toplumuna çeşitli alanlarda hizmetleri bulunmuş kişilere başlattığı ev ziyaretlerine devam ediyor.

Akıncı bu çerçevede bugün ressam Cevdet Çağdaş’ı, Girne’deki evinde ziyaret ederek, Kıbrıs Türk toplumuna sanat ve diğer alanlarda yaptığı katkılar dolayısıyla plaket sundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ziyarette yaptığı açıklamada, değerli bir kişiye vefa sunmak ve manevi değeri olan plaketi takdim etmek istediğini söyledi.

Akıncı, Çağdaş’a hitaben, “Sizin gibi değerleri unutturmamak, sanatçı ve ressam kimliğinizle kültürel alanda verdiğiniz katkılara toplumun vefa borcunu ödemek adına buradayız” şeklinde konuştu.

Akıncı Cumhurbaşkanlığı’nın anı tabağını ressam Cevdet Çağdaş’a sundu.

ÇAĞDAŞ

Cevdet Çağdaş da 92 yaşında olduğunu belirterek yurt dışından KKTC’ye döndükten sonraki bazı anılarını Akıncı’ya aktardı.

Çağdaş yaptığı bazı resimlerin Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ) “Kıbrıs Türk Ressamları Retrospektifi” sergisine ve sergiyle ilgili broşüre girdiğini anlatarak, YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel’e teşekkür etti.

Daha sonra Çağdaş da Akıncı’ya, kendi yaptığı bir tabloyu hediye etti.