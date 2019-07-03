Refikoğlu: Öncelik kamu yararı olmalı

20’den fazla sivil toplum örgütü, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı çalışmalarında bölgeyi kapsayan emirnameye yönelik sorun ve çözüm önerilerini paylaştı.

Sivil toplum örgütleri adına konuşan Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, imar planlarında önceliğin ‘kamu yararı’ olması gerektiğine dikkat çekti, çalışmaların fikir birliğine varıldığı gibi sonuçlanmasının şart olduğunu söyledi.

‘Kırmızı çizgileri’ de paylaşan Refikoğlu, özetle şunları söyledi: “Yapılan imar planı çalışmaları fikir birliğine varıldığı gibi sonuçlanmalıdır.

Bilimsel çalışma yapılmalıdır. Plan yapılırken, öncelik kamu yararı olmalı. Bölge için ilk yayınlanan emirnamede imar planının dışına çıkılmamalıdır.

Yaygın ve dağınık kent gelişimi belediyecilik hizmetlerini sekteye uğratmaktadır.

İmar planları 5 yılda bir revize edilir. Tüm bölgeyi imara açmak yerine, 5 yıl sonra ihtiyaç duyulması halinde bazı bölgeler imara açılabilir.

Kaçak yapılar hemen durdurulmalıdır. Planlama onayı olmayan inşaatlar durdurulmalıdır. Alınan ara emrine, yasaya uyulmalı. Çalışmalar ülkesel fiziki plana bağlı kalınarak yapılmalıdır. “