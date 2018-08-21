Pulya Festivali’ne Lütfiye Özipek damgasını vurdu 

Muhteşem performansı ile çok kalabalık bir izleyici karşısında çıkan O Ses Türkiye birincisi Lütfiye Özipek bir buçuk saati aşkın bir performans ile tam bir müzik ziyafeti verdi. Hem nostaljik hem de yeni şarkılar ile dikkat çeken Özipek, dinleyenlere unutamayacakları bir gece yaşattı.

Konserden önce şair yazar Orkun Bozkurt Kırmızı isimli kitabını halkla imzalarken, Kuyruklu Yıldız isimli klibi ile dikkatleri üzerine çeken Dudu Pektunç da performans sergiledi. Geceye ayrıca Kıbrıs güzeli Elif Suda Züğürt de katılarak çok renki bir gece geçmesine imkan sağlandı. Gece sonunda plaket ve çiçek takdimini Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar tarafından yapıldı.