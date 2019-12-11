‘Protokol ne oldu?’

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nda dün Başbakanlık bütçesi ele alınıyor.

Başbakanlık Bütçesi ele alınırken Hükümet’in icraatları ve ‘yapmadıkları’ eleştirildi. Muhalefet milletvekilleri, UBP’nin muhalefettenken ‘iddialı’ açıklamalarına karşın, Türkiye ile henüz imzalanamayan İşbirliği Protokolü’ne, yerine getirilmeyen taahhütlere ve artan sözleşmeli personel bütçesine işaret etti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı:

“Boş bakan değil, Başbakan olun”

Başbakanlık bütçesiyle ilgili ilk sözü alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Başbakanlık bütçesindeki kalemleri eleştirerek geçen yıl bütçe döneminde UBP’nin itiraz ettiği kalemlerin bile yükseltildiğini söyledi. Arıklı, Başbakanlık bütçesinde yer alan ve almayan kalemleri okuyarak değerlendirmelerde bulundu.

Kıb-Tek’le ilgili süreci de değerlendiren Arıklı, yapılan söylemler ve atılan adımlarla ilgili hükümeti eleştirdi.

Arıklı, emirnamelerle ilgili konuşması sırasında İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın salondan çıkması üzerine “Tabi ki gidebilirsiniz, bu sizin değil milletin konusu. Üstelik ben bundan sonra zaten sizi değil Başbakanı muhatap alıyorum” dedi.

Emirnamelerle ilgili Başbakan Tatar’ın yaptığı açıklamalardan kesitler okuyan Arıklı, Tatar’ın Başbakanlık döneminde yaptığı icraatlardan sorumlu olacağını, iradesini ortaya koyarak “boş bakan değil başbakan olmasını” istediğini söyledi.

TDP Genel Başkanı Özyiğit:

“Hala imzalanan bir protokol yok”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, mücadele yıllarında kurulan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) demokratikleşmesi için yıllarca uğraştıklarını söyleyerek, kurumun her kesimin sesini yansıtmasının beklendiğini söyledi.

BRTK’nın yeniden hükümetin sesi olma yolunda ilerlediğini, bir an önce yasanın Meclis’ten geçirilmesi gerektiğini ifade eden Özyiğit, kurumdaki yayıncılık anlayışının seçilen kişilere göre değişmemesi gerektiğini vurguladı.

İstatistik Kurumu, DPÖ, nüfus sayımı, hayat pahalılığının hesaplanması gibi konularda da eleştirilerde bulunan Özyiğit, nüfus sayımının bir an önce yapılmasını beklediğini de ekledi.

Spor Dairesi’nde yaşanan yetki karmaşasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özyiğit, bütçede yer alan kooperatif şirketler grubu ve sözleşmeli personel giderleri gibi konuların da incelenmeye değer olduğunu söyledi.

Özyiğit, kişilerin somut bir gerçeklik sonucunda görevden alınması ve ardından da gerekenin yapılmasının beklendiğini ancak bugüne kadar hiçbir konuda böyle bir adım atılmadığını ve herkesin şaibe altında bırakıldığını belirterek, kooperatiflerin de ayağa kalkması için adım atılması gerektiğini söyledi.

Hükümetin protokolü imzalayacakları ve paranın KKTC’ye geleceği söylemlerinin de gerçekleşmediğine işaret eden Özyiğit, hâlâ imzalanan bir protokol olmadığını, hatta protokolün taslak haline bile gelemediğini söyledi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bir an önce herkesin katkısıyla bir kamu reformuna kavuşmak gerektiğinin altına çizerek, içinde bulunulan düzenin niye sürdürülebilir olmadığıyla ilgili örnekler verdi.

Bu hükümetin herkesin bildiği gibi Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik kurulduğunu savunan Özyiğit, “Bu sevdayla yola çıkanlar ve 4’lüyü bozanlar, bundan sonra nasıl adım atacak merak ediyorum” dedi.

DP Genel Başkanı Ataoğlu:

“Sözleşmeli Personel bütçesi geçen yılın 3 katından fazla”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Başbakanlık bütçesinde ilk dikkati çekenin sözleşmeli personel bütçesinin geçen yıla göre üç katıdan fazla arttırılması olduğunu, Gençlik Dairesi bütçesinin de niye azaltıldığını anlayamadığını söyledi.

Başbakan’ın TC ile hazırlanan protokole sadece imza attığını sonrasında taahhütte bulunulan hiçbir adımın atılmadığını kaydeden Ataoğlu, “Gerekleri yerine getirilmeyecekse imza niye atıldı?” diye sordu.

Ataoğlu, genel anlamda verilen teşviklerin geri dönüşümünün görülebilmesi için neler yapıldığını sorarak teşviklerin devamının neye dayandırıldığını, hükümetin İmar Planı’yla ilgili duruşunu sordu.