Protesto gösterisine katıldı, tutuklandı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Ahmet Kavan, 2018 Ocak ayı içerisinde Kıbrıs’ın güneyinde Lefkoşa’ da, Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin şehrinde terör faaliyeti yürüten PYD(Demokratik Birlik Partisi) ve bunun sözde silahlı örgütü YPG (Halk Koruma Birlikleri’nin yürüttüğü terör faaliyetlerinin sonlandırılması için yapılan askeri harekâtı protesto etmek amacıyla gösteriye katılan zanlı Mohammad Ali’nin konu gösteri esnasında KKTC Bakanlar Kurulu tarafından Yasadışı Cemiyet olarak ilan edilen YPG’nin (Halk Koruma Birlikleri) sözde bayrağını taşıyarak, Yasadışı Cemiyete Üye Olma, Yasadışı Cemiyeti Savunma ve Teşvik ve Yasadışı Cemiyete ait Yıkıcı ve Propaganda Niteliğinde Yayınlar bulundurma suçunu işlediğini anlattı. Kavan, zanlı M.A.’nın 2 Mart’ta Mağusa Akyar geçiş kapısından Kıbrıs’ın güneyinden, Kıbrıs’ın kuzeyine geçmek istediği esnada tespit edilerek, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen mahkeme emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Kavan, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirterek, ifadenin teyit tekzibinin yapılması gerektiğini ve konu suç ile ilgili bağlantılı şahısların olup olmadığının araştırılacağını söyledi.

Zanlının, işlemiş olduğu suçların KKTC’nin Anayasal düzenine aykırı suçlar kapsamında olduğunu belirten Kavan, tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlının üç gün süre poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede konuşan M.A. polise her şeyi söyleyip, yardımcı olduğunu söyledi.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Dağlı, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Evrim Kamalı)