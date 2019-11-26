Probiyotikler Nedir? Probiyotik İçeren Besinler, Takviyeler ve Faydaları

Bakterilerin aslında sizi sağlıklı tutabileceğini biliyor muydunuz? Hepsi sadece bakteri türüne bağlı. Bu durumda, probiyotiklerin faydalarından bahsedebiliriz. Probiyotik yararları, bağırsak sağlığı için en çok araştırılan doğal çözümlerinden biridir.

Yıllar boyunca, bilim adamları ve doktorlar, sadece bağırsak için değil, tüm vücut için probiyotiklerin birçok faydasını gözlemlemişlerdir.

Bu tam probiyotik kılavuzda, en iyi probiyotik gıdalar, en iyi probiyotik takviyeleri ve bunların nasıl kullanılacağı dahil olmak üzere, probiyotikler hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğreneceksiniz.

Probiyotik Nedir?

Probiyotikler, sindirim sisteminize giden ve vücudunuzun besin maddelerini emme ve enfeksiyonla mücadele etme yeteneğini destekleyen bakterilerdir. Vücudunuz, vücudunuzun geri kalanı için hücrelere benzer sayıda bağırsak bakteri molekülü içerdiğinden, bağırsağınız sağlığınız için çok önemlidir.

Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Sağlık Ulusal Merkezi (NCCIH), probiyotikleri “insan bağırsağında bulunan yararlı mikroorganizmalara benzer canlı mikroorganizmalar (çoğu durumda, bakteriler)” olarak adlandırıyor. NCCIH, bakterileri sıklıkla zararlı mikroplar olarak düşünüyoruz, ancak probiyotik bakteriler vücudun düzgün çalışmasına yardımcı olur.

Cildiniz ve sindirim sisteminiz 2,000 farklı bakteri barındırır. Probiyotik faydaları, bağışıklık fonksiyonunu desteklemede, inflamasyonu azaltmada, sağlıklı sindirimi teşvik etmenin yanı sıra, özellikle prebiyotiklerle birlikte kullanıldığında, güzel bir cildin korunmasında etkili olduğu kanıtlanmıştır.

İyi bağırsak bakterileriniz bunlardan da sorumludur:

B12 vitamini , bütirat ve K2 vitamini üretimi

, bütirat ve K2 vitamini üretimi Kötü mikropların atılması

Zararlı bakterileri yok eden enzimleri yaratmada

Bağışıklık fonksiyonunu destekleyen IgA ve düzenleyici T hücrelerinin uyarılmasını tetikler

Probiyotikler, doğduğumuz andan itibaren sistemlerimizdedir. Doğum sırasında annenin doğum kanalında yenidoğan bebek ilk kez annesinin bakterilerine maruz kalır. Bu olay bebeğin GI yolu içinde bir olaylar zinciri başlatır ve bebeğin GI yolu iyi bakteriler üretmeye başlar.

Geleneksel olarak, beslenmemiz de iyi topraklardan taze yiyecekler yemek ve gıdalarımızı bozulmadan saklayabilmek için mayalama(fermente) yapılırd bu da çok sayıda probiyotik oluşumu sağlar. Bir asırdan fazla bir süre önce, Rus Nobel Ödülü sahibi Elie Metchnikoff, “sağlığın geliştirilebileceğini ve bağırsak mikrobiyomunu yoğurtta bulunan konakçı bakterilerle manipüle ederek yaşlanmanın geciktirilebileceğini” öne sürdü. Metchnikoff, zamanının ötesinde yaşamıştı.

Probiyotiklerin yararlarından, aynı zamanda çoğu vatandaşın probiyotik gıdalara düzenli olarak kolayca erişebildiğinin de farkındaydı. Ancak bugün, yiyeceklerin klor ile ıslatılması gibi soğutma ve tarım ilaçları uygulamalarından dolayı, gıdalarımızın çoğu sanitasyon adına çok az probiyotik içermektedir. Aslında, birçok gıda vücudumuzdaki iyi bakterileri öldüren tehlikeli antibiyotikler içerir.

Probiyotiklerin Faydaları Sindirim Sisteminde Başlar

Sindirim sistemimizin sağlığımız için kritik öneme sahip ilk ve en çok göze çarpan nedeni, tüm bağışıklık sisteminizin yüzde 70–80'inin sindirim sisteminizde bulunmasıdır! Bu şaşırtıcı bir yüzdeliktir. Bağışıklık sistemimiz üzerindeki etkimize ek olarak, sindirim sistemlerimiz nörolojik sistemimizin en büyük ikinci kısmıdır.

Enterik sinir sistemi denir ve bağırsakta bulunur. Bu yüzden ikinci beynimiz denir - bağırsak serotoninin yüzde 95'ini oluşturmaktan sorumludur ve beyin fonksiyonu ve ruh hali üzerinde önemli etkilere sahiptir. Tiroid dengesizlikleri, kronik yorgunluk, eklem ağrısı, sedef hastalığı ve otizm gibi pek çok sağlık sorunu bağırsak fonksiyonuna bağlıdır ve yine de bu tür durumları tedavi ederken bağırsakları ele almak için tıp alanında çoğu geleneksel uygulama tedavi edici değildir.

Bu sorunlar ve diğer pek çok sorun, bağırsak sağlığımıza bağlıysa, sindirim sağlığı için hangi unsurlar gereklidir?

Bunu düşünün: Ulusal Diyabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü'ne göre, 60 milyondan 70 milyona kadar Amerikalı sindirim sistemi hastalıklarından etkilenmektedir. Ek olarak, sindirim sistemi hastalıkları ve rahatsızlıkları ABD’ye yılda 100 milyar dolara mal olur. Bu istatistikler şaşırtıcıdır, ancak zayıf bağırsak sağlığı aslında bu istatistiklerin gösterdiğinden çok daha fazla sayıyı etkiler çünkü sindirim sağlığınız vücudunuzdaki her fizyolojik sistemi etkiler.

Böyle karmaşık bir sistem nasıl olur? Birincisi, insan mikrobiyomu içerdikleri insan genlerinden 360 kat daha fazla protein kodlayan gen içerir. Her gün, besin ve çevre kaynaklı toksinlere ve iltihaplanmaya neden olan moleküllere maruz kalıyoruz. Sindirim sistemini olumsuz etkileyen, bağırsakları aşındırma gibi tıbbi alanda bilinen sızıntılı bağırsak senderomu gibi sorunlara sebep olur.

Sızıntılı bağırsak, hastalığınaa katkıda bulunan bileşiklerin sindirim sisteminden ayrılmasını engelleyen sıkı bağlantıların (TJ'ler) bozulmasına neden olur ve bu da oraya ait olmayan, kan dolaşımına birçok şeyin girmesine izin verir. Bu süreç çoğu hastalığın, otoimmün koşulların, enflamatuar bağırsak hastalıklarının, tiroid disfonksiyonunun, besin emiliminin ve zihinsel sorunların (depresyon ve otizm dahil) kökünde bulunan iltihaplanmaya yakından bağlıdır.

Sindirim sağlığının sırrı, bağırsaklarınızdaki iyi ve kötü bakterileri dengelemekle ilgilidir. Sağlıklı bir yaşamda, probiyotik açısından zengin gıdalar ve takviyeleri günlük olarak tüketmek muhtemelen bu dengeleme eyleminin bir özelliğidir.

Probiyotiklere Zarar Veren Etkenler

Çeşitli çevresel ve beslenmet alışkanlıkları, bağırsak bakterilerinizin kalitesiyle ilgili sorunlara yol açabilir. Her gün probiyotik takviyeleri alsanız bile, aşağıdaki gibi probiyotik öldürücülerden kurtulmamak, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm probiyotik faydalarını elde etmesini engelleyebilir.

Unutmayın, mikrobiyomdaki bakteriler karmaşık bir sistemdir ve çok sayıda faktörden etkilenir. Uyum sağladığınız faktörler, bağırsak bakterilerinizi sağlıklı ve farklı tutmanın en iyi yoludur

Bağırsak bakterilerinin yok edilmesinde ki en büyük suçlular:

Reçeteli antibiyotiklerin aşırı kullanımı Şeker GDO'lu gıdalar İnflamatuvar glüten Duygusal stres İlaçlar Alkol (kırmızı şarap hariç) Egzersiz eksikliği Fazla hijyen Sigara Kötü uyku alışkanlıkları

Probiyotiklerin Faydaları

Çok sayıda sağlık sorunu ve koşullarında probiyotiklerin yararları hakkında birçok çalışma yapılmıştır. Burada, daha ayrıntılı olarak araştırılan probiyotik yararlarına odaklanacağız, büyük ölçüde meta-analizlerin sonuçlarını konulara göre paylaşacağız. Ardından, umut verici sonuçlarla küçük veya pilot çalışmalara yansıyan, probiyotiklerin yararları üzerine çeşitli araştırma alanları listelendi

Probiyotiklerin Sağlığa Faydaları şunlardır:

Sindirim Sağlığı

Antibiyotik Direncinde Azalma

Ruhsal Hastalıkları İyileştirebilir

Bağışıklık Sistemini Güçlendir & Enflamasyonu (İltihabı) Azaltır

Sağlıklı Cilt

Gıda Alerjisinden Korunma

Bebeklerde Ciddi Hastalıkları Tedavi Edebilir

Kan Basıncını Düşürür

Diyabet Tedavisi

Alkole Bağlı Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığını İyileştirebilir

Anti-Kanser

Diş Sağlığı

İdrar Yolu Enfeksiyonları

Romatoid Artrit

Böbrek Taşı

Kilo Verme

Sindirim Sağlığı

Probiyotiklerin ilk büyük yararı, iyi sindirim sağlığının destekleyicisi olmalarıdır. Nova Scotia'daki Dalhousie Üniversitesi tarafından yapılan bir meta-analize göre, “Probiyotikler genellikle gastrointestinal hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde faydalıdır...

Gastrointestinal hastalıkların tedavisinde veya önlenmesinde probiyotik kullanmayı seçerken, hastalık tipi ve probiyotik türler (gerinim) dikkate alınacak en önemli faktörlerdir. ” İyi bakterilerle zengin gıdalar ve probiyotik takviyeleri kullanmak, ülseratif kolit ve Crohn hastalığı dahil olmak üzere enflamatuar barsak hastalıklarından korunmaya yardımcı olabilir.

Bu kanıt, ülseratif kolitte iyileşme için daha güçlüdür, Crohn hastalığı ise büyük ölçüde fayda sağlayamayabilir.

Büyük kanıtlar, probiyotiklerin antibiyotik ilişkili diyare, akut diyare ve gezgin ishali dahil olmak üzere çeşitli diyare formlarına karşı etkili olduğunu göstermektedir. Probiyotikler, IBS semptomlarının ağrısını ve şiddetini azaltmak, H. pylori'nin yok edilmesine yardımcı olmak ve kalın bağırsağın ve rektumun cerrahi olarak çıkarılmasından sonra ortaya çıkan bir durum olan pouchitis'in tedavi edilmesi için meta-analizlerde de bulunmuştur.

Antibiyotik Direncinde Azalma

Dünya Sağlık Örgütü antibiyotik direncini “günümüzde küresel sağlığın, gıda güvenliğinin ve gelişiminin en büyük tehditlerinden biri” olarak kabul etmektedir.Bakteriler, reçeteli antibiyotiklerin aşırı kullanımı, bu ilaçların çeşitliliğinin olmaması ve yanlış kullanımından dolayı antibiyotiklere karşı dirençli hale gelmektedir.

Probiyotikler kullanarak, genellikle bir antibiyotik tedavisinden sonra görülen zayıf bağırsak bakterilerinin çeşitliliğini yeniden inşa etmek mümkündür. Ayrıca, probiyotik takviyeleri ve gıdalar, antibiyotiklerin etkinliğini artırabilir ve vücudunuzdaki bakterilerin dirençli hale gelmesini önleyebilir.

Ruhsal Hastalıkları İyileştirebilir

Bağırsakların “ikinci beyin" olarak görülmesi, bilim adamlarının bağırsak-beyin bağlantısının önemini keşfettiği için önemli bir araştırma noktası olmuştur.

2015'teki bir araştırma, bağırsak ve beyin arasındaki karmaşık etkileşimlerin altını çizdi:

Çeşitli bağırsak-beyin etkileşimleri, duygudurumu bozukluğu, otizm spektrum bozuklukları, dikkat eksikliği hipersensitivite bozukluğu, Çoklu skleroz ve obezite gibi inflamasyonun rol oynadığı birçok bozukluğun patogenezini etkiliyor gibi görünmektedir. Araştırmacılar, bu durumların gelişimini ele almada “psiobiyotik” (beyin fonksiyonlarını etkileyen probiyotikler) ihtiyacını tartışmak için araştırmalarına devam ediyorlar.

Anti-enflamatuar , en çok ilgiyi çeken araştırmacılardır. İnsanlarda hiçbir çalışma yapılmadığı halde, erken yapılan araştırmalar, hayvanlarda probiyotik takviyelerin bu bağırsak-beyin bağlantısı boyunca inflamasyonu azaltarak anksiyete semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Probiyotiklerin faydaları, 2016 meta-analizine göre türünün ilk gözden geçirmesine göre, depresyon belirtilerinde bir azalmayı içerecek gibi görünmektedir. Bununla birlikte, biraz daha şaşırtıcı bir sonuç, probiyotiklerin bazı otizm semptomlarını etkilemesi gibi görünüyor. Otizm ve bağırsak sağlığı bir süredir tartışılmaktadır, çünkü hastalığa yakalanan hastalar tipik olarak çok sayıda sindirim sorunu yaşamaktadır.

Bununla birlikte, hayvan çalışmalarına dayanarak, bağırsak bakterilerinin kalitesini değiştirmenin, sadece sindirim sistemini değil, otizmde anormal davranışları içinde yararlı kılması olası görünmektedir. 2016 yılında ciddi otizmli bir çocuğun bir vaka çalışması rapor edilmiştir. Sindirim sorunları için probiyotiklerle tedavi edilirken, hasta otizmli kişiler için tanısal bir değerlendirme sistemi olan ADOS ölçeğinde kendiliğinden iyileşti. Skor 20 puandan üç puanla sabit 17'ye düştü ve rapora göre, ADOS puanları “zaman içinde kendiliğinden dalgalanmıyor” ve “kesinlikle kararlı kalıyor”.

Yukarıdakiler gibi sonuçlar nedeniyle, şu anda insan çalışmaları, probiyotik destekleyicilerin sadece otizmde görülen GI semptomlarını değil, aynı zamanda “bozukluğun çekirdek kusurlarını, bilişsel ve dil gelişimini ve beyin fonksiyonlarını ve bağlantılarını geliştirip geliştiremeyeceğini belirlemek için devam etmektedir. . ”

Bağışıklık Sistemini Güçlendir & Enflamasyonu (İltihabı) Azaltır

Hem probiyotikler hem de prebiyotikler bağışıklıkla ilgili devam eden bir araştırma konusudur. Bilim adamları, birlikte kullanıldığında toplu olarak sinbiyotik olarak söz ederler.

Konuyla ilgili 2015 tarihli bir gözden geçirme, “LAB ve Bifidobacteria ve yeni probiyotik suşlarının( Bir bakteri veya virüsun farklı alttürleri) ek veya tamamlayıcı bir tedavi olabileceğini ve anti-inflamatuar etki nedeniyle bağışıklıkla ilişkili hastalıkların geniş kapsamını önleme potansiyeline sahip olabileceğini ileri sürdü.” Kronik iltihap birçok hastalığın ve sağlık durumunun kökeninde olduğundan, probiyotiklerin bağışıklık sisteminin yüzde 80'inde bulunduğu bağırsakta bu etkiyi göstermesi çok önemlidir.

Probiyotiklerin bağışıklık artırıcı yararları, yaşlıların yaşam kalitesi için özellikle yararlı görünmektedir. Bifidobakterileri içeren probiyotikler, soğuk algınlığına veya gribine karşı yararlı bir koruma bile olabilir.

Şu anda, probiyotiklerin henüz tedavi görmemiş olan “HIV pozitif bireylerde iltihabı azaltmak ve bağırsak bağışıklık sistemini güçlendirmek” için faydalı olup olmadığı ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır.

Sağlıklı Cilt

Birçok araştırma, özellikle çocuklarda cilt için probiyotik yararlarını incelemiştir. Meta-analizler, probiyotik takviyelerin pediatrik, atopik, dermatit ve bebek egzamasının önlenmesinde etkili olduğunu bulmuştur. Bağırsak bakterilerinin bütünlüğü, akne gelişmesine de bağlıdır, ancak bu durum henüz belirsizdir.

Probiyotiklerin cilt yararları da sağlıklı bağırsak bakterilerinde görülen inflamasyonun azalmasına bağlı gibi görünmektedir. L. casei, belirli bir probiyotik suşu, “antijene özgü deri iltihaplanmasını azaltabilir.” demiştir. Gerçekten de, araştırmalar dengeli bir bağırsak ortamına sahip olmanın hem sağlıklı hem de hastalıklı insan derisi için yararları olduğunu göstermektedir.

Gıda Alerjisinden Korunma

Kötü bağırsak bakterisi olan bebeklerin, yaşamın ilk iki yılı boyunca alerjiler geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu biliyor muydunuz? Probiyotiklerin gıda alerjisi semptomlarını azaltmaya yardımcı olmasının nedeni, özellikle de bağırsaklardaki kronik enflamasyonu azaltma ve bağışıklık tepkilerini düzenleme yetileridir - yetişkinlerde ve çocuklarda.

Bebeklerde Ciddi Hastalıkları Tedavi Edebilir

Yenidoğanlarda ki iki tehlikeli hastalık, nekrotizan enterokolit (NEC) ve neonatal sepsis, iyi tasarlanmış probiyotik takviyeler ile iyileşme sağlanabilir. Bu durumların her ikisi de prematüre bebeklerde yaygındır ve düşük doğum ağırlıklı (LBW) ve çok düşük doğum ağırlıklı (VLBW) bebeklerde tehlikelidir. Araştırmalar, gebe bir annenin hamilelik sırasında yüksek kaliteli probiyotikler alması durumunda, bebeğin NEC veya sepsis geliştirme olasılığının, özellikle de bebeğin doğumdan sonra anne sütü verildiğinde (ve anne hala ekleri almaktadır) ve / veya probiyotikler eklendiğinde bu vakalarda çoklu suşlara sahip bir probiyotik ilacın etkili olduğu görülmektedir.

Nekrotizan enterokolit için probiyotik yararlarının bir gözden geçirmesi, “Preterm yenidoğanlarda ölüm ve hastalığın azaltılmasında probiyotik takviyelerin önemli yararlarını doğrulamaktadır. …

Kanıtlar, uygun bir probiyotik ürün mevcutsa ilave plasebo kontrollü denemelerin gereksiz olduğunu göstermektedir. ” Gelişmekte olan ülkelerdeki sepsis ile ilgili olarak (daha yaygın olarak), 2017 randomize, kontrollü bir çalışma, annelerin probiyotik içeren bir sinbiyotik (probiyotik ve prebiyotik ) verilmesi durumunda, bu vakaların çok sayıda “etkili bir şekilde önlenebileceğini” iddia etmektedir. L. plantarum suşu.

Kan Basıncını Düşürür

Geniş bir analiz, mevcut araştırmaları gözden geçirdi ve probiyotiklerin, lipit profillerini (kolesterol ve trigliseritler gibi kandaki kalple ilgili maddelerin miktarı) iyileştirerek, kandaki azalmayı sağladığını, insülin direncini azalttığını, renin seviyelerini düzenlediğini (bir protein ve enzimin salgılanması) belirledi.

Kan basıncını düşürmek için (böbrekler tarafından) ve antioksidanları aktif etmek kullanılabileceğini buldu. Araştırmacılar, yüksek kan basıncının tedavisinde, yan etkileri genellikle minimal veya mevcut olmadığı için umutlandıklarını belirttiler. Bu etkiler, daha önce hipertansiyonu olan (yüksek tansiyon) kişilerde daha belirgindi ve 100 milyar veya daha fazla koloni oluşturan birim (CFU) içeren takviyelerde en az sekiz hafta veya daha fazla süre için birden fazla probiyotik suşu tüketildiğinde iyileşme sağlandığı vurgulandı.

Diyabet Tedavisi

Birçok büyük ölçekli çalışma ve iki meta-analiz, diyabet için doğal tedavilerin belirlenmesinde probiyotiklerin önemli bir konu olduğunu doğrulamıştır. Araştırmacılar, yaklaşık 200.000 denek ve toplam 15,156 Tip 2 diyabet vakası içeren büyük bir çalışmada, probiyotik açısından zengin yoğurt alımının daha yüksek oranda diyabet geliştirme riskini azalttığını doğruladı.

2014 meta analizine göre, probiyotikler diyabette bulunan insülin duyarlılığını artırarak ve otoimmün cevabı azaltarak diyabet hastalarına fayda sağlamaktadır. Araştırmacılar, diyabet semptomlarını önlemek ya da yönetmek için probiyotiklerin gerçekten kullanılıp kullanılamayacağını bulmak için, sonuçların büyük, randomize, kontrollü çalışmaların (“bilimsel çalışmaların” altın standardı) yürütülmesi için yeterince önemli olduğunu öne sürmektedir.

Probiyotiklerin prebiyotiklerle birleştirilmesi, özellikle kan şekeri seviyesi yükseldiğinde kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olabilir.

Alkole Bağlı Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığını İyileştirebilir

Alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD), yalnızca ABD'de 80 ila 100 milyon kişiyi etkilemektedir. Karaciğerde yağ birikmesi ile karakterize olan NAFLD, nihayetinde bazı hastalarda karaciğer yetmezliği veya ölümle sonuçlanan siroza yol açabilir.

Probiyotikler ve NAFLD üzerine yapılan çalışmaların bir 2013 meta-analizi. Probiyotiklerin, hastalığa sahip hastalar için bir takım önemli faktörleri geliştirebileceğini ve araştırmacıların şunları söyleyebildiğini ortaya koymuştur: “Bağırsak mikrobiyota modülasyonu, NAFLD için yeni bir tedaviyi temsil etmektedir.”

Diğer Sağlık Sorunları için Probiyotiklerin Faydaları ve Araştırmalar

Kanser

Ön araştırmalar, bazı probiyotik suşların( Bir bakteri veya virüsun farklı alttürleri), mesane ve kolorektal kanserlerin büyümesini engellemeye veya yavaşlatmaya / durdurmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Kolorektal / kolon kanseri için, bu etki probiyotik takviyeler ile birlikte prebiyotiklerin kullanımı ile artırılabilir.

Kanser ve probiyotiklerle ilgili mevcut çalışmalara ilişkin bir araştırma, kanıtların, probiyotik yararlarının “antikanserojenik bir eylem” olabileceğini desteklediğini, ancak mevcut çalışmaların kalitesinin düşük olduğunu ve belirli bir sonuç alınabilmesi için daha fazla araştırmanın yapılması gerektiğini belirtmiştir.

Diş Sağlığı

2009'daki güncel kanıtların gözden geçirilmesinde, Avrupalı ​​bilim adamları probiyotik tedavisinin diş sağlığı için yeni ve potansiyel bir seçenek olabileceğini belirlediler.İnsanlarda yapılan ilk randomize, kontrollü çalışmalar, bazı probiyotik suşların boşlukların önlenmesine yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

İdrar Yolu Enfeksiyonları

Bakteriler kadınlarda rektumdan vajinaya ve idrar yoluna yayılmalarından dolayı, probiyotikler kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu (UTI) için önerilen bir çözüm olmuştur.

2012 tarihli bir derleme, probiyotiklerin tekrarlayan ÜSE'lerin önlenmesinde etkili olduğunu, ancak bir tespit yapılabilmesi için daha fazla araştırmanın gerekli olduğunu doğrulamıştır. Bunu başarmaya yardımcı olan sağlıklı bakteri suşları da biraz daha az yaygındır, bu da uygun tedavinin lojistik açıdan karmaşık olabileceği anlamına gelir.

Romatoid Artrit

Kötü bağırsak sağlığı romatoid artritte (RA) bulunanlara benzer otoimmün yanıtlarla ilişkili olduğundan, probiyotikler bu durum için önerilen bir tedavi seçeneği olmuştur.İnsanlarda sadece birkaç çalışma yapılmış ve sadece bir test L. casei 01, belirli bir probiyotik suş, Romatoid Artrit inflamasyonu ve hastalığın progresyonunda bir azalma bulmuştur.

Bununla birlikte, 2003 pilot çalışması ve 2011 randomize, kontrollü çalışmasında, RA aktivitelerinin değişmediğini, ancak probiyotiklerle tedavi edilen deneklerin, istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek “öznel iyi olma” düzeylerini bildirdiklerini belirtmiştir. Bunun bir sebebi, denemelerin de RA'nın iç kulaklarında gözlemlenebilir değişiklikler yapılmasıdır.

Böbrek taşı

Lactobacillus ve Bifidobacterium probiyotiklerinin bir dizi türü, böbrek taşlarına neden olan oksalatın bozulmasına yardımcı olabilir. Araştırmacılar bu seçeneklerle ilgilenmektedir, çünkü böbrek taşları için diğer tıbbi tedavilerden farklı olarak, bağırsakta probiyotik bakteriler hayatta kalmaktadır.

Ancak, insan araştırmaları önce bu bakterilerin etkili olabileceği kesinleşmeden önce tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Bilim adamları, mikrobiyenin böbrek taşı riskini etkili bir şekilde azaltacak olmasının manipüle edilip edilemeyeceğinden henüz emin değiller.

Kilo Verme

Geçmişte, kilo kaybı diyetinin bir parçası olarak probiyotikler önerilmiştir. Bununla birlikte, 2015 meta-analizi, bu etkiyi araştıran mevcut randomize, kontrollü çalışmalara baktı ve çalışmaların vücut ağırlığı ve VKİ'nin tutarlı bir şekilde azaltılmadığı bu hipotezi desteklemediğini belirledi.

Daha iyi tasarlanmış çalışmalara ihtiyaç olduğuna işaret ettiler, çünkü sonuçların iyi tasarlanmış bir bilime dayandığından emin olamadılar.

Probiyotikler Nasıl Çalışır?

Bağırsak, hem yararlı hem de zararlı bakteriler içerir. Sindirim uzmanları bağırsak florasının dengesinin yaklaşık yüzde 85 iyi bakteri ve yüzde 15 kötü bakteri olması gerektiği konusunda hemfikirler. Bu oran dengeden çıkarsa, durum disbiyoz olarak bilinir, bu da bedeni olumsuz yönde etkileyen belirli türde bir mantar, maya veya bakteri dengesizliği anlamına gelir.

Belirli tipte probiyotikler yiyecekleri ve takviyeleri (çoğu zaman kapsül formunda) tüketerek, bu oranları dengeye getirmeye yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca, probiyotiklerin yeni bir fikir olmadığını anlamak önemlidir. Tarih boyunca kültürler, buzdolabından çok önce gıdaların korunması için icat edilen fermente gıdalar ve kültürlenmiş gıdalarda bulunan probiyotikler üzerinde gelişmiştir.

Fermantasyon süreci son yıllarda kaybolmuştur, çünkü artık gıdaları korumak için gerekli değildir, yani şu anda hayati probiyotik yararları üzerinde kaybediyoruz.

Probiyotiklerin faydalarından daha çok yararlanmak için

Daha Fazla Ekşi Yiyecek Tüketin

Adım 1, daha fazla ekşi yiyecek tüketin. Elma sirkesi ve fermente sebzeler gibi ekşi yiyeceklerle “ekşi gücü” denilen şeyi benimseyin. Bazı probiyotikler içerirler, fakat aynı zamanda glukonik asit ve asetik asit gibi belirli asit türlerini, probiyotiklerin fonksiyonunu destekleyen sağlıklı asitleri de içerirler (bazı durumlarda prebiyotikler gibi işlev görürler).

Sağlıklı ekşi yiyecekler almak harikadır. Sık sık günde iki kez bir yemek kaşığı elma sirkesi tüketiyorum. Kahvaltı, öğle yemeği ya da akşam yemeğinde yemeğinize bir yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin ve daha sonra lahana turşusu ve kimchi gibi daha fazla fermente sebze tüketmeye ya da kvas içmeye başlayın.

Probiyotik-Zengin Gıdalar Tüketin

Probiyotiklerin faydalarından yararlanmanın ikinci yolu, daha fazla probiyotik açısından zengin gıdalar tüketmeye başlamaktır. Bunlar yüksek kaliteli keçi sütü yoğurt, kefir, hindistan cevizi kefiri ve kombucha gibi şeylerdir. Diyetinizde daha fazla probiyotik açısından zengin gıdalar almak, bağırsak bakterilerinizi arttırmak için çok önemlidir.

Bakterilerinizi Prebiotiklerle Besleyin

Probiyotiklerin sisteminizde doğal olarak artırılması için 3. adım, probiyotiklerin beslenmeye başlamasıdır. Bunu düşünün: Probiyotikler canlı organizmalardır. Vücudunuzda yaşarlarsa, yakıta ihtiyaç duyarlar, beslemeleri gerekir, iyi topraklara ihtiyaçları vardır. Bu toprak fermente edilebilir liftir. Beslenmeniz de iyi, yüksek kaliteli lifler almak aslında probiyotiklerin vücudunuzda artmasına neden olabilir.

En yüksek lifli yiyeceklerden bazıları chia tohumları ve keten tohumlarıdır. Sağlıklı bir yüksek lifli beslenme de diğer büyük eklemeler arasında organik meyveler, sebzeler ve tatlı patates sayılabilir. Bu yazımız ilginizi çekebilir: Prebiotik Nedir ve Önemi? 'Bakterilerimizi Beslememiz Gerekiyor.'

Kaliteli Probiyotik Takviyesi Alma

Son olarak, kaliteli bir probiyotik takviyesi almak bağırsak mikroflorasını iyileştirmek için harika bir yoldur, ancak satın aldığınız da dikkat etmeniz gereken bazı özellikler vardır.

Probiyotik İçeren Besinler

Kefir

Yoğurt gibi, bu fermente süt ürünü, süt ve fermente edilmiş kefir tanelerinin eşsiz bir kombinasyonudur. Kefir, 3.000 yıldan fazla bir süredir tüketilir ve kefir terimi Rusya ve Türkiye'de başladı ve “iyi hissetmek” anlamına geliyordu. Kefir, sütlerin bakteriler tarafından fermantasyonu ve kefirdeki mayalar laktozun sütte laktoz ile parçalanmasıyla yaratılıyor.

Bu yüzden kefir, laktoz intoleransı olanlara uygun olabilir. Hafif asidik ve ekşili bir tada sahiptir ve 10 ila 34 suşlu probiyotik içerir. Kefir yoğurda benzer, ancak maya ve daha fazla bakteri ile mayalanmasından dolayı, probiyotikler bakımından daha zengindir.

Lahana turşusu

Fermente lahana ve diğer sebzelerden yapılmış, lahana turşusu probiyotikleri farklı değildir, ancak iyi bakteri üremesini destekleyen organik asitlerde (ekşi tat veren gıdalar) yüksektir. Lahana turşusu bugün Almanya'da son derece popülerdir.

Lahana turşusu C vitamini ve sindirim enzimlerinde yüksektir. Aynı zamanda lactobacillus gibi iyi bir doğal laktik asit bakterisi kaynağıdır.

Kimchi

Kimchi lahana turşusunun kuzenidir ve Koreli kültür sebzelerinden yapılır Çin lahanası gibi bir ana malzemenin, kırmızı biber , turp, havuç, sarımsak, zencefil, soğan, deniz tuzu ve balık sosu gibi diğer yiyecek ve baharatlarla karıştırılmasıyla yaratılır. Karışım daha sonra 3 ila 14 gün süreyle fermenteye bırakılır.

Hindistan Cevizli Kefir

Kefir taneleri ile hindistancevizi suyunu fermente ederek yapılan bu süt içermeyen kefir seçeneği geleneksel süt kefirleri ile aynı probiyotiklere sahiptir ancak tipik olarak probiyotiklerde yüksek değildir. Yine de sağlığınız için harika olan çeşitli suşları( Bir bakteri veya virüsun farklı alttürleri) vardır.

Hindistan cevizi kefiri harika bir tada sahiptir ve harika bir içecek hazırlamak için biraz stevia, su ve limon suyu da ekleyebilirsiniz.

Natto

Japonya'da fermente soya fasulyesi içeren popüler bir yemek olan natto, bağışıklık sisteminizi desteklediği, kardiyovasküler sağlığı desteklediği ve K2 vitamini sindirimini geliştirdiği kanıtlanmış son derece güçlü probiyotik basil subtilis içerir. Natto, genellikle vegan diyetlerinde eksik olan B12 vitamini de içerebilir.

Aynı zamanda, kupa başına 31 gram proteindeki en yüksek bitki bazlı proteinlerden biridir.

Yoğurt

Muhtemelen en popüler probiyotik gıda, canlı kültürlü yoğurt ya da inek, keçi ya da koyun sütünden yapılır. Çoğu durumda, yoğurt ham, çiğ beslenen hayvanlardan geliyorsa probiyotik gıdaların tepesinde olabilir. Sorun şu ki, piyasadaki yoğurtların kalitesi üzerinde büyük bir değişiklik var. Yoğurt satın alırken üç şey arayın:

Birincisi, keçi, koyun sütü veya A2 inek sütünden yapılması, ikinci olarak otlarla beslenen hayvanlar ve üçüncüsü organik olması.

Kvass

Kvass, eski çağlardan beri Doğu Avrupa'da yaygın bir fermente içecek. Geleneksel olarak, hafif bir lezzet veren çavdar ya da arpa fermantasyonu ile yapılmıştır. Son yıllarda, pancar, meyve ve havuç gibi diğer kök sebzelerle birlikte yaratılmıştır.

Miso

Miso, geleneksel Japon tıbbının temel besinlerinden biridir ve genellikle sindirim düzenleyici olarak makrobiyotik pişirmede kullanılır. Miso, yaklaşık 2,500 yıl öncesine dayanan Çin ve Japon diyetlerinde temeldi.

Bugün, Japon nüfusun çoğu güne sindirim sistemini harekete geçirerek vücuda enerji verdiğine inanılan sıcak bir miso çorbasıyla başlıyor. Fermente soya fasulyesi, pirinç ya da arpadan yapılmış, bir miktar sıcak suya bir çorba kaşığı ekleyerek mükemmel, hızlı, probiyotik bakımından zengin bir çorba yaparlar.

Fermantasyon süreci birkaç gün ile birkaç yıl arasında bir sürede tamamlanabilir ve sonuçta kılçık dokulu kırmızı, beyaz veya koyu kahverengi bir hamurdur. Miso çorbası dünyaca ünlüdür ve hazırlanması çok kolaydır. Basitçe bir çorba kaşığı misoyu, deniz yosunu ve seçtiğiniz diğer malzemelerle dolu bir su kabında hazırlayın.

Kombu Çayı (Kombucha Tea)

Kombu Çayı, bakteri ve mayanın simbiyotik kolonisi olarak da bilinen SCOBY kullanılarak başlatılan siyah çayın efervesan bir fermantasyonudır. Kombucha 2000 yıldan fazla bir süredir etrafta dolaşıyor ve 212 B'de kaynaklandığı düşünülüyordu. Uzak Doğu'da.

Daha sonra Japonya'da ortaya çıktı ve daha sonra Rusya'ya yayıldı. Neden her gün kombucha içmeniz gerektiğine dair çok sayıda iddia yapıldı, ancak başlıca sağlık yararları arasında sindirim desteği, bağışıklık desteği ve karaciğer detoksifikasyonu yer alıyor.

Çiğ Süt

Ham inek, keçi, koyun sütü ve A2 peynirler, özellikle probiyotikler bakımından zengindir. Unutmayın, tüm pastörize sütler sağlıklı bakterilerden yoksundur, bu yüzden probiyotik almak için sadece yüksek kaliteli çiğ süt ürünlerini kullanmanız gerekir.

En iyi Probiyotik Takviyeleri Nasıl Seçilir?

Farklı türde probiyotiklerin olduğunu unutmamak önemlidir. Bir probiyotik suşun probiyotik yararları, başka bir probiyotikte görülen sağlık yararlarından tamamen farklı olabilir. Belirli bir sağlık sorununu ele almak için probiyotik kullanmak istiyorsanız, doğru durum için doğru probiyotiği seçmek hayati önem taşır - ya da yemeğinizde çok çeşitli probiyotikler tüketebilirsiniz.

Daha önce söylediğimiz gibi, sindirdiğiniz şeysiniz ve yaşayan probiyotikler, sağlığın birçok yönünü desteklemek için sağlıklı bir bağırsak ortamının hayati bir parçası. Bir probiyotik etiketi okurken, probiyotiğin cinsini ve türünü ortaya çıkarmalıdır.Ürün (genellikle kapsüllerde), üretim sırasında size koloni oluşturan birimler (CFU'lar) sağlamalıdır.

Ayrıca, probiyotiklerin çoğu ısı altında öldürebilir, bu yüzden şirketin uygun depolama ve soğutma kapasitesine sahip olduğunu bilmek de önemlidir.

Bir probiyotik takviyesi alırken dikkate almanız gereken 5 nokta

Marka kalitesi

Kullanılabilir müşteri yorumlarıyla saygın, yerleşik ek markalara bakın.

Yüksek CFU sayısı

15 milyardan 100 milyara kadar çok sayıda probiyotik içeren bir probiyotik markası satın alın.

Gerilme çeşitliliği

Belirli bir nedenden dolayı kendi başına spesifik bir gerilme aramıyorsanız, 10-30 farklı suşa sahip bir probiyotik ilacı arayın.

Survivability

Bacillus coagulans, Saccharomyces boulardii, Bacillus subtilis, Lactobacillus rhamnosus ve probiyotiklerin bağırsaklara yapmasını ve kolonize olmasını sağlayan diğer kültür veya formüller gibi suşlara bakın.

Araştırma

Ödevinizi yapın ve özel ihtiyaçlarınızı destekleyen suşları olan markaları arayın.

Probiyotik kapsülünüzde olmasını isteyeceğiniz birkaç şey daha var:

Genel sağlık iddialarından uzak durun ve bir etiket üzerinde ne kadar bilginin olduğuna bakın.

Kararlılık

Bazı probiyotik suşların etkilerini korumak için soğuk tutulmaları gerekir. Bu onların üretimi, nakliyesi, depolanması ve satışı için geçerlidir.

Tarih

Canlı organizmalar hakkında konuşurken, daha taze, daha iyi olanlarını tercih etmelisiniz

Şeker

Şeker, probiyotikler için iyi bir besin kaynağıdır. Prebiyotikler ve probiyotikleri canlı tutmak için kullanılan besin kaynağıdır. Bir sinbiyotik, hem prebiyotikler hem de probiyotikler içeren bir destektir. En iyi sinbiyotikler sağlıklı bitki nişastaları ve lif içerir.

Yaşayan vs ölü

“Canlı ve aktif kültürler”, “aktif kültürlerle yapılan” dan daha iyi bir tercihtir. Fermantasyondan sonra, ürün hem iyi hem de kötü bakterileri (raf ömrünü uzatan) öldüren ısıyla işlenebilir.

Bakteri türü

“Canlı ve aktif kültürler”, ürünün sahip olduğu bakteri türlerinin faydalı olduğu kanıtlanmış olduğu anlamına gelmez. Bakteri suşu, iki isim ve iki harfden oluşmalıdır: cins ve tür. Eğer etiket iki isim içeriyorsa, araştırmasız veya kanıtlanmış sağlık faydası olmayan yüzlerce bakteriden herhangi biri olabilir.

Kuvvet

Zorlaştığı yer burası. Çoğu probiyotik ürünlerinin içerdiği bakteri miktarını listelemez ve etkili miktar, birçok niteliğe bağlıdır. Sağlıkla ilgili faydalar, belirli koşullar için 50 milyon CFU ile ortaya çıkabilir ve diğerleri için 1 trilyon CFU alabilir.Daha yüksek sayı daha iyidir.

Faydalı Probiyotik Suşlar

Birçok insan, birçok suşla birlikte probiyotik destek almanın yararlı etkilerini rapor ederken, belirli türlerin neler yapabileceğine biraz daha fazla bakmak isteyebilirsiniz.

Bunlar yüksek kaliteli bir probiyotik takviyesi etiketi üzerinde görmeyi beklediğiniz faydalı bakterilerden bazılarıdır.

Bifidobacterium bifidum

Bifidobacterium longum

Bifidobacterium breve

Bifidobacterium infantis

Lactobacillus casei

Yoğurt mayası

Lactobacillus bulgaricus

Lactobacillus brevis

Lactobacillus rhamnosus

Bacillus subtilis

Bacillus coagulans

Saccharomyces boulardii

Probiyotiklerin Zararları

Tüm probiyotikler eşit olarak yaratılmaz. Tüm suşların yararlı etkileri olmayacaktır ve yeni bir ek takviyeye başlamadan önce araştırmanızı yapmanız önemlidir. Ve her zaman olduğu gibi, tüm yeni destek rejimleri bir tıp uzmanının gözetiminde yapılmalıdır.

Probiyotik yan etkileri bazen çok fazla alırsanız ishali içerebilir. Günde bir çorba kaşığı kefir veya bir probiyotik kapsül gibi daha küçük bir miktarla başlayabilir ve probiyotik gıdalar yiyerek ya da takviyeleri alıyorsanız, yolunuza devam edebilirsiniz. Kanser hastalarında görülen probiyotiklerin çok nadir bir yan etkisi sepsistir.

Bu oldukça nadir bir durumdur. Genel olarak, birçok çalışma probiyotiklerin çok az yan etki ve çok sayıda fayda ile ilişkili olduğunu bulmuştur.

Probiyotiklerin Faydaları Üzerine Son Düşünceler

Probiyotikler, sindirim sisteminizde, bağışıklık sistemini destekleyen ve kronik inflamasyonun azaltılmasına yardımcı olan ve potansiyel olarak çok sayıda hastalığın gelişimini etkileyen bakterilerdir. Sağlığınızın bu kadarı, bağırsakların karmaşık mikrobiyomunda başladığından, bağırsak bakterilerinizin dengeli bir şekilde olması sağlık için çok önemlidir.

Sağlıklı bir bağırsağın probiyotiklerle geliştirilmesindeki ilk adım, şeker, kronik stres ve alkol gibi iyi bakterileri “öldürücü” lerinden kaçınmaktır. Kapsamlı araştırmalar, probiyotiklerin sindirim sistemi hastalıklarının önlenmesi, artan bağışıklık ve daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi sağlık yararına sahip olduğunu göstermiştir.

Daha fazla ekşi ve fermente gıdalar yiyerek, yüksek lifli gıdalarda çözünmeyen lifli bağırsak bakterilerinizi besleyerek ve hatta yüksek kaliteli bir probiyotik takviyesi alarak rutininize probiyotikleri ekleyebilirsiniz.