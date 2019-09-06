“Pozitif oy talebi engel değil”

AKEL Politbüro üyesi ve Kıbrıs Sorunu Bürosu Sorumlusu Tumazos Çelebis, Astra radyosuna yaptığı açıklamada referans koşullarının tamamlanmasında yaşanan karışıklığın Akıncı’nın “siyasi eşitliğin ve bakanlar kurulunda bir pozitif oyun kabul edilmesi” talebinden kaynaklanıyorsa, bunun ortaya koyulan çabanın çökme nedeni olamayacağını belirtti.

Çelebis, Kıbrıs Rum liderliğinin talep ettikleri temelinde tüm bunlar hakkında Crans Montana’da anlaşmaya varıldığını ve dolayısıyla sorumluluğun muhtemelen Kıbrıs Tum tarafında olacağını sözlerine ekledi.



“Bir şeyler iyi gitmiyor”

“Referans koşullarında anlaşma çabasının ilerlememe nedeni buysa, bir şeyler iyi gitmiyor” diyen Tumazos Çelebis, şunları söyledi:

“Nasıl ki Kıbrıs Türk tarafının bütün kurumlarda bir pozitif oy talebinde bulunması diğer tarafa karşı bir haksızlıksa, Kıbrıs Rum tarafının da Kıbrıslı Türklerin bakanlar kurulundaki bir pozitif oyunu ve siyasal eşitliği kaldırmayı istemesi haksızlık olacaktır.”



“Sahne kapanabilir”



Çelebis, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Danışmanı Lute henüz çabasını tamamlamadan sorumluluk yükleme oyununun başladığı kanaati yaratıldığına işaret ederek, “Sn. Lute’un çabası başarısız olduğu takdirde bunu BM Genel Sekreteri’nin iki liderle ayrı ayrı buluşmasının izleyeceğini ve orada da bir şey olmadığı takdirde o zaman sahnenin kapanacağını” kaydetti.

AKEL Politbüro üyesi ve Kıbrıs Sorunu Bürosu Sorumlusu Tumazos Çelebis, AKEL’in bütünlüklü bir değerlendirmede bulunmadan önce Cumhurbaşkanı Anastasiadis’ten bilgilendirilmeyi beklediğini belirterek, diyaloğun başlaması için iki tarafın da çaba ortaya koyması gerektiğinin altını çizdi