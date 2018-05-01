Postane memuru “hırsızlık”tan tutuklandı

Lefkoşa'da Merkez Postanesi’nde ayrım bölümünde kamu görevlisi olarak çalışmakta olan zanlı Ö.I yurtdışından gelen paketleri çalması üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı. Karagil huzurda bulunan zanlı Ö.I’nın 2017 - Nisan 2018 tarihleri arasında Lefkoşa Merkez Postanesinde ayrım bölümünde kamu görevlisi olarak çalışmakta olduğu sırada yurtdışından farklı kişiler tarafından ülkemize getirtilen muhtelif eşyaları tasnif aşamasında çalarak konu eşyaları satmak suretiyle sahtekârlıkla para temin ederek görevini kötüye kullandığını mahkemeye aktardı. Polis konunun polise almış olduğu paketin geldiğini bildiği halde gelmedi diye kendisine beyanda bulunulan müşteki Erkan Bahçeci’nin şikâyeti üzerine ortaya çıktığını ve başlatılan soruşturma neticesinde zanlının suç ile bağlantısının olduğunun tespit edilmiş olduğunu belirtti. Polis memuru Karagil yapılan ileri soruşturmada zanlının çalmış olduğu ürünlerden bazılarını Erman Mantar’a satışını yapması için verdiğini ve söz konusu tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru Aygün Karagil zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın henüz çok yeni olduğunu ve kayıp olan birçok paketin bulunduğunu belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi