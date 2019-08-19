Lefkoşa31 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Polisten yol uyarısı
Polisten yol uyarısı

Polisten yol uyarısı

Polis, şiddetli yağış nedeniyle, Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu ve Alevkayası - Esentepe Anayolu üzerinde görüş mesafesinin yer yer azaldığını bildirdi.   

A+A-

Polis, şiddetli yağış nedeniyle, Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu ve Alevkayası - Esentepe Anayolu üzerinde görüş mesafesinin yer yer azaldığını bildirdi.   

Ayrıca Alevkayası - Esentepe Anayolu üzerinde de yer yer toprak kayması olduğu belirtildi.

 Polis, sürücüleri her iki yolda yavaş ve dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

Bu haber toplam 385 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler