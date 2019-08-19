Polisten yol uyarısı
Polis, şiddetli yağış nedeniyle, Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu ve Alevkayası - Esentepe Anayolu üzerinde görüş mesafesinin yer yer azaldığını bildirdi.
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Polis, şiddetli yağış nedeniyle, Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu ve Alevkayası - Esentepe Anayolu üzerinde görüş mesafesinin yer yer azaldığını bildirdi.
Ayrıca Alevkayası - Esentepe Anayolu üzerinde de yer yer toprak kayması olduğu belirtildi.
Polis, sürücüleri her iki yolda yavaş ve dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.
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