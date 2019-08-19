Polisten yol uyarısı

Polis, şiddetli yağış nedeniyle, Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu ve Alevkayası - Esentepe Anayolu üzerinde görüş mesafesinin yer yer azaldığını bildirdi.

Ayrıca Alevkayası - Esentepe Anayolu üzerinde de yer yer toprak kayması olduğu belirtildi.

Polis, sürücüleri her iki yolda yavaş ve dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.