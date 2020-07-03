Poliste üst düzey atamalar
Lefkoşa Polis Müdürlüğüne Hüseyin Kadir Çete, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne Zafer Zaifer, Girne Polis Müdürlüğüne Kaan Resa Saçar getirildi.
Polis teşkilatında bir süre önce boşalan müdürlüklere yeni isimler atandı.
Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından bugün alınan karar ile 6 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak koşulu ile İlçe ve PGM Bölüm Müdürlükleri mevkilerine atamalar yapıldı.
Yapılan atamalar sonucu; Polis Okulu Müdürlüğüne Polis Müdürü Sıtkı Erkıvanç, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne Polis Müdürü Zafer Zaifer, PGM - Trafik Müdürlüğüne Polis Müdürü Mustafa Ceylanlı, Girne Polis Müdürlüğüne Polis Müdürü Kaan Resa Saçar, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete, PGM - İdari Polis Müdürlüğüne Polis Müdürü Mahmut Barış Sel, PGM - Siyasi Polis Müdürlüğüne Başmüfettiş Cemal Gürsel Nuray, PGM - İdari İşler ve Özlük İsleri Müdürlüğüne Başmüfettiş Hafife Çaluda, PGM - Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne Başmüfettiş Tarkan Ķızıltuğ, PGM - Adli Polis Müdürlüğüne Başmüfettiş Aziz Nizamoğlu, PGM - Muhaceret Müdürlüğüne ise Başmüfettiş Fevzi Öztümen atandı.