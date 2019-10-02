Polisi bıçakladı

Devrim DEMİR

Lapta’da dün gece yarısı bir evin avlusundan yükselen çığlık seslerine polis müdahale etti.

Anne ve kız kardeşini ekmek bıçağı ile rehin aldıktan sonra, polisin geldiğini gören saldırgan kendini evin odasına kilitledi.

Kapıyı kırarak olaya müdahale etmek isteyen polisi bıçaklayan zanlı S.I., polisin elinden kaçmayı başardı.

Olaydan bir saat sonra terk edilmiş bir bina içinde tespit edilen zanlı tutuklandı.

Bıçakla yaralanan polis memuru Fatih Burhan Gezer kaldırıldığı Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahale sonrası taburcu edildi.

Bıçakladı kaçtı iki saat sonra yakalandı

‘Yaralama’, ‘kasti hasar’, ‘polisi darp ve görevden men etme’ ve ‘kanunsuz bıçak taşıma’ suçlarından tutuklanan zanlı, Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Meselenin tahkikat sorumlusu Zafer Beyazkaya mahkemede verdiği yeminli ifadede, dün gece 01.15 sıralarında Lapta’da Turgut Reis sokak numara 7de zanlı S.I.,’nın annesi Nuray Işık ve Kız kardeşi Ayşe Işık’ı bıçak ile tehdit ettiği bilgisinin gelmesi üzerine olay yerine gidildiğini belirtti.

Olay yerine gidildiğinde, aynı ikametgâhı paylaşan aile üyeleri Nuray ve Ayşe Işık’ın uyuşturucu kullanan zanlının kendilerine bıçak ile saldırdığını ve konu şahsın kendi müsaadeleriyle evden alınmasını istediğini ifade eden tahkikat sorumlusu, akabinde ailenin isteği üzerine ikametgâha girilerek zanlının saklandığı odanın kapısının kırıldığını anlattı.

Tahkikat memuru, zanlının, kapının kırılmasının ardından, zanlının elinde bulundurduğu olan tahta saplı ekmek bıçağıyla, evin dışına çıkıp avluda olaya müdahale için bulunan Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Fatih Burhan Gezer’in sol leğen kemiğinin üzerine doğru birkaç kez sallayıp vurarak yaraladığını ve olay yerinden kaçtığını kaydetti.

Zanlının olaydan 2 saat sonra, tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile aynı sokak üzerinde bulunan sahipsiz metruk bina içinde tespit edilerek tutuklandığını dile getiren tahkikat sorumlusu, bıçak ve polis memuruna ait olan delik polis gömleği emare olarak alındığını anlattı.

Akıl sağlığı kontrol edilecek

Polis Memurunun Girne Doktor Akçiçek hastanesinde gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından taburcu olduğunu dile getiren tahkikat sorumlusu, tahkikatın yeni başladığını, zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere müdahale edebileceğini, zanlının Lefkoşa Barış Akıl Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde kontrolden geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar da, zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri verdi.