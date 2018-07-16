"Polise özel güvenlik"

Başbakan Tufan Erhürman ve kabinedeki 10 bakan bugün Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Erhürman: “Beş ayda 52 Yasa Tasarısı ve Karar Tasarısı Meclis’e gönderildi”

Başbakan Tufan Erhürman, alınacak somut tedbirler konusuna ilişkin soruyu yanıtında, kısa dönem içinde halkı rahatlatmak için yapılması gerekenler olduğu gibi orta ve uzun vadede alınması gereken tedbirler bulunduğunu söyleyerek, yapısal değişikliklerin bu kapsamda ele alındığını belirtti.

Erhürman, 5 ayda 52 yasa tasarısı ve karar tasarısının Meclis’e gönderildiğini; bunlar arasında belediyeler, kamu görevlileri, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, son aşamadaki teknoparklarla ilgili yasaların bulunduğunu dile getirdi.

Yapısal değişiklik niteliğindeki yasa tasarılarının komitelerde görüşüldüğünü, çalışmaların tamamlanması halinde Cumhuriyet Meclisi’nin olağanüstü toplanmasına yönelik çağrı yapılabileceğini kaydeden Erhürman, teşviklerle ilgili çalışmaların da görüşülmekte olduğunu ifade etti. Erhürman, “Herşeyi konuşmak zorundayız ama yapılabilecek olanları yapabiliriz” dedi.

“Tüm beklentilerin en önemli unsuru istikrardır”

Hükümetin dağılacağına yönelik bazı söylemler olduğunu söyleyen Denktaş, “Tüm beklentilerin en önemli unsuru istikrardır. Bu hükümeti kurduk. Daha beşinci aydayız. Bu hükümet kurulurken, ‘dört yıl boyunca devam edecek’ dedik. Bu doğrultuda devam ediyoruz. Tüm kabine üyeleri elbirliğiyle ve canımızı dişimize katarak yapılması gerekenleri yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“İkili akitlerde zorlama ve yasaklama yapılamaz.vatandaş geleceği de düşünmeli”

Maliye Bakanı Denktaş, döviz üzerinden yapılan anlaşmalarla ilgili soruyu yanıtında, Denktaş, TL’nin daha yaygın kullanılmasına yönelik tedbirler alındığını ancak ikili akitlerde zorlama ve yasaklama yapılamayacağını söyledi.

Denktaş, kiralarda TL’nin kullanılması için TL’de stopaj oranı yüzde 7’ye düşürdüklerini ve dövizde ise yüzde 13’e çıkardıklarını kaydetti.

Vatandaş ve kurumların hükümetin ortaya koyduğu görüşlere uyum sağlaması gerektiğini belirten Denktaş, bu noktada bir eksiklik bulunduğunu kaydetti. Denktaş, “Vatandaş sahip çıkmazsa, bugünü değil yarını düşünmeye başlamazsa yapabileceğimiz çok bir şey yok” dedi.

Denkyaş, KIB-TEK’in karda olup olmadığına yönelik bir soruyu yanıtında, yapılanın bir bilanço tekniği olduğunu söyledi.

Erhürman: “Yerli işgücü ve yerli üretim konusunda çalışma yapılacak”

Başbakan Tufan Erhürman, döviz üzerinden yapılan anlaşmalarla ilgili soruyu yanıtında, iki sözleşmelere müdahale etmenin mümkün olmadığını, insanların TL’nin döviz karşısındaki durumunu stabil görmediği sürece kendisini güvenceye almak için sözleşmeleri döviz üzerinden yapacağını kaydetti.

Erhürman, ithalat ile ihracat arasındaki açığa değinerek, bu açığın turizm ve yüksek öğretim geliriyle kapatılabileceğini söyledi.

Turizm sektöründe çalışanların yüzde 20’sinin KKTC vatandaşı, yüzde 55’inin ise Türkiye ve geriye kalanların üçüncü ülke vatandaşı olduğunu söyleyen Erhürman, genç işsizliğinin yükseldiğini ama turizmde çalışanlarının yüzde 20 olduğunu belirtti.

Erhürman, bunun yapısal bir sorun olduğunu, öncü sektör olan turizmde istihdamın yüzde 20 olmasını doğal bir mesele olarak kabul etmenin mümkün olmadığını belirterek, girişim başlatılacağını kaydetti.

Turizmde yerli ürünlerin de yeterince kullanılmadığını belirten Erhürman, bu konularda çalışma yapılacağını ve bunların ekonomiye hareketlilik getirebileceğini ifade etti.

Erhürman, Kalkınma Bankası’nın sanayicilere güneş enerjisi kullanımı konusunda olanaklar verdiğini, bu olanaklardan yararlandıkları ölçüde elektrik maliyetlerinin düşeceğini söyledi.

Enterkonnekte sistem konusuna da değinen Erhürman, fizibilite çıkacağını ve değerledirme yapılacağını kaydetti.

Nami: “Kıb-Tek nakit açığından dolayı borçlanıyor”

KIB-TEK’in karda olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, kurumun şu anda kar veya zarar ettiğinin dönem sonunda ortaya çıkacağını belirtti.

Nami, “Gereken fiyat düzenlemesi yapılsaydı, kurumun şu anda kasasında 66 milyon TL daha fazla nakit olacaktı. Kurum şu an nakit açığından dolayı borçlanıyor. Bu borçların maliyeti tüketiciye yansıtılıyor” dedi.

Kurumun imkanlarının kullanıldığını ancak yatırımların yapılmamasından dolayı paranın birikmesinin kar gibi gözüktüğünü ancak o paraların, kurumun gereken yatırımı yapması için biriktirildiğini söyleyen Nami, altyapıda ciddi eksiklikler bulunduğunu belirtti.

Yenilenebilir enerji konusuna da değinen Nami, fuel oil yakıttan kurtularak, yenilenebilir enerjiye geçmenin önemli olduğunu kaydetti.

Özersay: “Ekonominin doğru şekillendiği ülkelerde bu tür krizlerin ardından ihracatın artar”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bir soru üzerine, olağan şartlarda ekonominin doğru şekilde şekillendiği ülkelerde bu tür krizlerin ardından ihracatın arttığını ancak ülkede üretim açısından ciddi sıkıntı yaşandığı için ihracat-ithalat dengesinin 1’e 10 seviyesinde olduğunu dile getirdi.

Öte yandan özellikle Güney’den Kuzey’e ve yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin yaz aylarında adaya gelerek yapacağı harcamaların son derece önemli olduğunu kaydetti.

Özersay yarın Londra’ya bir ziyaret gerçekleştireceğini, orada yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya gelerek, ülkeye gelişlerini sıklaştırmaları; ülkeye dönüş yapmaları; ülkeyle olan bağlarını güçlendirmeleri için bazı kararlar açıklayacağını anlattı.

Bu bağlamda Vergi Dairesi Müdürü, Gümrük Dairesi Müdürü ve DPÖ Müsteşarı ile bazı görüşmeler yaptıklarını da dile getiren Özersay, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin ülkeye dönüş yapması ya da dönüş yapmayacaklarsa bile ülkeyle ekonomik bağlamda faaliyette bulunmalarını teşvik etmek istediklerini kaydetti.

Özersay, hükümet konusunda da HP Başkanı olarak bugüne kadar bir başka kişiyle koalisyon kurmak için görüşme yapmadıklarını, böyle bir düşünce içerisinde de olmadıklarını anlattı.

Bundan sonra da, koalisyon hükümetinin altına girdiği taahhütler çerçevesinde yürüdüğü sürece böyle bir arayış içinde olunmayacağını kaydeden Özersay gidilen yolun şu anda kendilerine göre doğru bir yol olduğunu belirtti.

Özersay, bazı şeylerin gerçekleşmesinin tahmin edilenden daha fazla zaman alsa da doğru yol yüründüğü sürece bundan sonra da başka bir arayış içinde olmayacaklarını anlattı.

Ataoğlu: “Uçak bileti fiyatları konusunda çalışma yürütülüyor”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, uçak bileti fiyatları konusunda sorulan bir soru üzerine, konuyla ilgili çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Son dönemde başlatılan gemi seferlerine işaret eden Ataoğlu, havayolu şirketleriyle de çalışma yürüttüklerini belirtti.

Konuyla ilgili çalışmalara Türkiye’deki seçimler nedeniyle ara verildiğini dile getiren Ataoğlu seçimlerin sona ermesiyle çalışmalara dönüldüğünü kaydetti.

Atakan: “Anadolu Jetin KKTC’de ‘base’ yapması için çalışma var”

Aynı konu hakkında söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise özellikle havacılık sektöründe girdilerin hemen hepsinin döviz bazlı olduğunu, bu nedenle dövizdeki artışın bilet fiyatlarına olumsuz şekilde yansıdığını hatırlattı.

Atakan, ülkeye ulaşımın neredeyse tek aktif kanallık havayolu olduğunu ve bu alandaki arzın talebi karşılamadığını belirtti.

Tüm bunları aşabilmek adına mevcut uçuş sayılarını artırmak için çalıştıklarını kaydeden Atakan, mevcut havalimanının belirli bir sayıda seferi karşılayabildiğini dile getirdi. Atakan, yeni havaalanı hayata geçene kadar yapılabilecekler hakkında da çalışma yürüttüklerini söyledi.

Konuyla ilgili Türkiye’deki Ulaştırma Bakanlığıyla da de görüştüklerini anlatan Atakan, THY’ye bağlı Anadolu Jet’in KKTC’de “base” yapabilecek, yani güne KKTC’de başlayıp günü KKTC bitirebilecek bir uçağı devreye koyması için çalışma yürüttüklerini anlattı. Atakan, böylece Ankara, Antalya, İzmir, Hatay, Adana ve İzmir gibi destinasyonlara olan uçuş sıklığının artırılabileceğini anlattı.

Öte yandan İstanbul’daki 2 havalimanının ciddi doluluk yaşadığını, bu nedenle buradan ek uçuş sağlamanın zor göründüğünü dile getiren Atakan, özellikle öğrenci ulaşımına yönelik çalışmalar yürüttüklerini de belirtti.

“Öğrenciler İçin Çorlu Havalimanı’na uçuş”

Atakan, bu bağlamda sadece öğrenci ulaşımına yönelik olarak, Çorlu Havaalanı’ndan daha ucuz maliyetli uçuşların sağlanması için çalışma yürüttüklerini belirterek, bu çalışmanın en yakın zamanda hayata geçmesini hedeflediklerini söyledi.

Özyiğit: “Okul yapımı için kaynak yaratılması konusunda ciddi adımlar …”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise, bir soru üzerine, eğitim konusunda kısa süre önce yapılan çalıştaya değindi.

Özyiğit, gerek özel okullar, gerek üniversitelerle yapılan toplantılarda, pek çok kurumun harçlarını TL’ye çevirdiğini kaydetti.

Eğitimde altyapı olanaklarının iyileştirilmesinin önemine işaret eden Özyiğit, bütçe konusunda yaşanan sıkıntılara rağmen okul yapımı için kaynak yaratma konusunda ciddi adımlar atıldığını belirtti. Özyiğit AB desteğiyle tüm okullara laboratuvar kurulduğunu söyledi.

Hükümet konusuna da değinen Özyiğit, mevcut hükümetin uzun erimli bir süreç için kurulduğunu, TDP’nin de bu sürece olabildiğince katkı sağlamak için var gücüyle çalıştığını belirtti.

Çeler: “Yerel iş gücü teşvik ediliyor”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ise teşvikler konusuna değindi.

Bakanlar Kurulu’ndan geçen basın teşvik tüzüğüne işaret eden Çeler, yarın da güzel sanatlar alanında çalışan sanatçıların yatırımları konusunda 5 yıllık bir proje açıklayacaklarını anlattı.

Çeler, yerel iş gücünün desteklenmesi için teşviklere devam edeceklerini, bu bağlamda özelikle Turizm Bakanlığı’yla çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Erhürman: “Darbelerin karşısındayız”

Başbakan Tufan Erhürman, bir başka soruyu yanıtında, 15 Temmuz darbesinin yıldönümüne ilişkin açıklamanın hükümet adına Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın tarafından yapıldığını belirtti. Erhürman, her zaman faşist darbelerin karşısında yer aldıklarını ve kınadıklarını vurguladı.

Denktaş: “KKTC vatandaşlarının ülkedeki kumarhanelere girişini yasal hale getirmek için çalışma yapıyoruz”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, kumarhanelerle ilgili bir soru üzerine, Güney Kıbrıs’ta da kumarhane açılmasına izin verildiğini, dolayısıyla KKTC vatandaşlarının kurallar konarak yasal çerçevede ülkedeki kumarhanelere girişini yasal hale getirmek gerektiğini belirtti. Denktaş, bu yönde bir çalışma hazırladıklarını kaydetti.

Şahali: “Et ithalatının serbest bırakılmasıyla ilgili bir vizyon taşımıyoruz”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, kaçak et konusuna yönelik bir soruya verdiği yanıtta, bakanlık olarak et ithalatının serbest bırakılmasıyla ilgili bir vizyon taşımadıklarını söyledi.

Bakan Şahali, hükümette de bu doğrultuda bir yaklaşım bulunmadığını belirterek, “Tüketicinin ve üreticinin korunması, üretimin sürekliliği, tüketimin düzgün kılınması bağlamında konuyu ilgili paydaşlarla değerlendiriyoruz; çalışmamızı sürdürüyoruz” dedi

Devlet Planlama Örgütü’nün (DPÖ) sağladığı nüfus verilerine ve bakanlık bünyesinde tutulan hayvan kayıt sistemindeki sayılara bakıldığında, bir et ihtiyacı olmadığının ortaya çıkığını ifade eden Şahali, sınır ötesinden ülkeye bir et trafiği olduğunun reddedilemeyeceğini fakat sözkonsu trafiğin önlenmesinin bakanlığın kapasitesi dışında olduğunu kaydetti.

Hayvan üreticisinin maliyetleriyle ilgili de bilgi veren Şahali, Güney Kıbrıs ile KKTC arasındaki karşılaştırmalarda farklı unsurların dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Et kaçakçılığı konusunu değerlendiren Maliye Bakanı Serdar Denktaş da yakın zamanda cezaların artırıldığını ve 1 ay öncesine göre 7-8 katına çıkarıldığını belirtti.

Baybars: “Ara emri taleplerini kabul ettik”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, iptal edilen vatandaşlıklarla ilgili ara emriyle ilgili bir soruyu yanıtında, bakanlığın ara emri veya mahkemeden herhangi bir talebi bulunmadığını, söz konusu kişilerin ara emri talebi olduğunu söyledi.

Baybars, kişilerin olumsuz etkilenmemesi için tedbir alarak, adli tatilin de başladığını göz önünde bulundurarak ara emri taleplerini kabul ettiklerini belirtti.

Erhürman: “Özel güvenlik devreye girecek”

Başbakan Tufan Erhürman, geçiş noktalarındaki yığılmalara önlem alınmasına yönelik bir soru üzerine, 100 polis alımı için yetkilendirme yapıldığını ayrıca Özel Güvenlikle ilgili tüzüklerin de çıkarıldığını söyleyerek, polisin özel güvenlikçilere eğitim vereceğini belirtti.

Erhürman, özel güvenlikçilerin devreye girmesiyle polisin görev yaptığı alanlarda rahatlama yaşanacağını; kısa vadedeki önlemlere yönelik de Polis Genel Müdürü’yle görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

“İki devlet arası ilişkileri basın üzerinden tartışmayı çok doğru bulmam”

Başbakan Tufan Erhürman, FETÖ konusunda basına yansıyan haberlerin sorulması üzerine, “İki devlet arası ilişkileri böyle basın üzerinden tartışmayı çok doğru bulmam, hele konu terör gibi ciddi bir konuysa o zaman daha dikkatli olmak lazım” dedi.

Erhürman, son 3 Sivil Savunma Teşkilat Başkanı ile ilgili FETÖ terör örgütünden dolayı bir takım işlemler yapıldığı haberlerine işaret ederek, “Belli ki biz de TC de bu konuda çok daha hassas olmak zorundayız” dedi.

Besim: “Sağlık Odaları açılacak”

Sağlık Bakanı Filiz Besim de hükümetin göreve geldiğinden beri kısıtlı bütçe imkanlarına rağmen sağlığı öncelikleri arasına aldığını belirtti. Hekim, teknik personel ve hemşire istihdamı yapıldığını söyleyen Besim, bunun kamu sağlık hizmetlerini daha güçlü hale getirmek amacı taşıdığını kaydetti.

18’in üzerinde hekimi işe aldıklarını, bu doktorların çoğunun sağlık merkezlerinde görevlendirildiğini anlatan Filiz Besim, teknik anlamdaki eksiklikleri gidermek için ciddi istihdamlar yaptıklarını, bunun da bozulan ekonomide insanların kamudan daha kolay sağlıklı hizmet almasını sağlamaya yönelik olduğunu ifade etti.

Sağlık merkezilerinin köylerde de hizmet vermesinin önemli olduğunu söyleyen Besim, köylere haftada 1 ya da 15 günde bir hekim gitmesi için sağlık odaları açılacağını belirtti.

Besim, hastaların ilaç ve hekime daha kolay ulaşabilmesi, tetkiklerini daha kolay yaptırabilmesi için 2 ay önce yayımladıkları bir genelgeyle özel hekim ya da hastanelerde muayene olmuş hastaların devlet hastanelerinde kan tetkiklerini yaptırmaları ve ilaçlarını ücretsiz olarak alabilmelerini sağladıklarını kaydetti.

Sağlığa daha kolay ulaşımın genel sağlık sigortası üzerinden sağlanabilmesinin algılandığını belirten Besim, şu an kapsamlı bir genel sağlık sigortası olmasa dahi, ivedi şekilde insanlara bir nefes olabilecek bir çalışmayı Çalışma Bakanlığı ile yürüttüklerini söyledi. Besim, hükümetin bu konuda siyasi irade göstermesinin gündemlerinde olduğunu ve yarın bu konuda başbakanlıkta bir çalışma yapacaklarını belirtti.

Sigortalı hastalara ilaçların ödenmesinin ciddi bir sıkıntı olduğunu da belirten Besim, 2 tane eczacı desteğiyle ilaç paralarının ödenmesinin sağlandığını, aynı zamanda bu hastaların İlaç Eczacılık Dairesi deposundan ilaçlarının almasının mümkün hale getirildiğini de söyledi.