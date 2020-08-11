Polis: “Maske kullanımı zorunlu, takmayanlara ceza”

Covid-19 salgınında son günlerde ülkedeki vaka sayısının artmasıyla Polis, bireysel önlemlerle ilgili uyarıda bulundu, sokakta maske takmanın zorunlu olduğunu anımsattı, sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini yineledi.

Açıklamada, sokağa çıkarken maske takmanın yasal zorunluluk olduğu ve bu kurala uymayanlar hakkında ceza yazılacağı belirtilirken, bu kişiler hakkında soruşturma başlatılacağını yinelendi.

Sağlık konusundaki bireysel tedbirlerin tekrardan gözden geçirilmesinin yeniden önem kazandığı belirtilen açıklamada; “Hepimizin sağlığı ve güvenliği için halkımızı rehavete kapılmamaya, sorumluluk bilinci ile hareket etmeye, Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek amacıyla Bakalar Kurulu tarafından alınan tedbirlere harfiyen uymaya ve sosyal mesafeyi korumaya davet ederiz.

Sokağa çıkarken MASKE takmanın yasal zorunluluk olduğunu, kurallara uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma başlatılacağını bir kez daha hatırlatırız.” denildi.