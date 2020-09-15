Polis Lefkoşa'da iş yerlerini denetledi

Polis Lefkoşa'da, Covid 19 önlemleri kapsamında iş yerlerine denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu ve İlçe Emniyet Kurullarının Covid-19 salgını dolayısıyla iş yerlerinin uyması gereken tedbirler kapsamında aldıkları kararlar uyarınca bugün 10.30-11.45 arasında Lefkoşa'da Osman Paşa Caddesi ve Mehmet Akif Caddesi’nde faaliyet gösteren marketler, bankalar, giyim mağazaları, spor salonları ve restoranlarda Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve Lefkoşa Kaymakamlığı ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, denetlemeye tabi tutulan iş yerlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.