Polis: Aşırı süratli ve dikkatsizdi

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde bu gece yarısı meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammet Bestami Durmuş, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Müfettiş Muavini Mehmet Özatılgan olayla ilgili bulguları aktardı.

Özatılgan, bu gece yarısı meydana gelen kazada Alayköy’de sakin Mustafa İpek’in yönetimindeki ML 357 plakalı motosiklet ile Gönyeli giriş kavşağında durmayarak dikkatsizce sağa dönüş yaptığını ifade etti.

Karşı yönden gelen araçlara öncelik hakkı vermeden yola çıkan İpek’in Güzelyurt istikametinden aşırı süratli ve dikkatsiz seyreden zanlı Muhammet Bestami Durmuş’un kullanımındaki LH 423 plakalı aracın önünü tıkadığını ifade eden Özatılgan, İpek’in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Yolda yaşamını kaybetti…

Polis, kaza sonucu ağır bir şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa İpek’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine ambulans ile kaldırıldığı esnada yaşamını yitirdiğini söyledi.

Polis, zanlının motosikleti hiç görmediğini ve çarptıktan sonra frene bastığını beyan ettiğin belirtti. Polis, alınması gereken ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim Kamalı)