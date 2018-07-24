Plastik poşet kullanımı %85 azaldı

Kıbrıs’ın güneyinde kısa bir süre önce, çevreye verilen zararın azaltılması amacıyla başlatılan plastik poşetlerin paralı olması uygulamasının, halk arasında kabul gördüğü ve plastik poşet kullanımının yüzde 85 oranında azaldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, plastik poşetlerin, tanesi en az 5 sentten (0.05 Euro) satılmaya başlanmasından itibaren ilk 23 gün içinde, süpermarketlerde plastik poşet kullanımının yüzde 85 azaldığını yazdı.

Habere göre büfelerde ise yüzde 70-75 oranında bir azalma yaşandı.

Gazete, tüketicilerin artık yeniden kullanılabilir poşetleri tercih ettiğini de yazdı.