Plaklarda Ajda Pekkan

Ali Denizkan

Tüm okurlara merhaba… Plak köşesine hoşgeldiniz… Sonunda plaklarla ilgili bir köşemiz oldu! Amacım, siz müzikseverlere zaman zaman teknik bilgiler verip sizi yönlendirmek ve yerli/yabancı her türden LP’nin incelemesini yapıp sohbet tadında yazılarla düşüncelerimi sizinle paylaşmak… O yüzden çayınızı/kahvenizi hazırlayın ve gelin sohbetimize başlayalım…

Ajda Pekkan, yıllara meydan okuyan, asırları oluşturan kadın. 60’larda başlayan macerasına halâ hız kesmeden devam eden efsane.

Aranızda Ajda Pekkan’ı bir sanatçı olarak değerlendirmeyenler varsa bile elbet herkesin bir dönem mırıldandığı Ajda şarkısı olmuştur.

Düşünme Hiç… Hoşgör Sen… Kimler Geldi Kimler Geçti… İki Yabancı… Arada Sırada…

Ajda Pekkan ‘Vol.III’ 1972

İlk albüm incelemem olarak ‘Vol. III’ü seçtim çünkü ne tuhaftır ki bu albümde hiç sembolleşmiş ajda şarkısı bulunmamasına rağmen benim koleksiyonumda ve piyasada maddi değeri en yüksek olan Ajda plağıdır.

Piyasada en düşük 750 TL’den 1.750 TL’ye kadar çıkabilen bu LP, Ajda Pekkan’ın1960’ların sonuna doğru yapmış olduğu ve 45’lik olarak basılan şarkıların “toplama” albümüdür aslında... Albüm, Odeon-Regal işbirliğiyle, Regal tarafından 1972 yılında çıkmış, Gatelfold şeklinde basılmıştır. Plağın kapak resmi ise Pekkan’ın 1967’de rol aldığı ‘Harun Reşid’in Gözdesi’ filminden alınmıştır. LP, Vol.3 adından da anlayacağınız gibi Ajda’nın üçüncü 33’lüğüdür ve bu albümle Ajda’nın 60’lar kapısı kapanmış olur. Albüm Amerika’da da 8-trk(Odeon) ve LP(P.I.records) şeklinde basılmıştır. Albümde toplam 12 şarkı bulunmaktadır. Şarkıların 4’ü Odeon kaydıdır.

Plağın kapağını açtığınızda sizi çeşitli Ajda Pekkan fotoğrafları ve Engin Tunaşar’ın Albüm ve Ajda Pekkan hakkında yazdığı sunuş yazısı ile karşılamaktadır. Bu albümde ‘Sen Bir Yana’, ‘İçiyorum’, ‘Ben Bir Köylü Kızıyım’ gibi şarkılar Alaturka izi taşırken, ‘Moda Yolunda’, ‘Serseri’, ‘Son Arzu’ gibi şarkılar ise Jazz izi taşımaktadır. Hatta ‘Son Arzu’ şarkısı hepimizin bildiği Frank Sinatra’nın ‘Fly Me To The Moon’a farklı bir düzenleme yapılmış halidir.

60’larda Türk müziğinde popüler olan Jazz ve Alaturka türleri Ajda Pekkan’ın birden fazla türü başarıyla yorumlayabileceğini fazlasıyla kanıtlamıştır. Bu albümde aranjman şarkıların yanı sıra Durul Gence, Ülkü Aker, Norayr Demirci gibi Türk bestekârlar ve söz yazarlarının eserlerine de yer verilmiştir.

Albümün içinde Ajda Pekkan’ı müzik tarihine kazıyan eserler bulunmasa da günümüzde zor bulunduğu, 60’lı yıllardan eserler bulundurduğu ve plağın grafikleri erotik olduğu için sahafçılar tarafından yüksek fiyata satılmaktadır. Tabii bu plak Pekkan’ın ‘early work’ diyebileceğimiz eserler ve yorumlamalar içerdiği için bence ayrı bir değeri de vardır.

Çünkü bu plakta belki de varlığını bile bilmediğiniz, Ajda hitlerinin gölgesinde kalmış birbirinden güzel, saf şarkılar bulundurmanın yanı sıra size de 60’lar Ajdasıyla tanışma şansı verecektir.

