Plaka yanlış kaydedildi, araç sahibi borçlu çıktı

Dila ŞİMŞEK

Araç Kayıt Dairesi’nde personelin plakayı yazarken yaptığı rakam hatasının fark edilmemesi nedeniyle ‘ceza’ ödediklerini anlatan, Günay Öztürk, üç yılı aşkın süredir tüm şikayetlere rağmen ‘geri ödemenin’ yapılmadığından yakındı.

Günay Öztürk, yaklaşık üç buçuk sene önce oğlunun arabasının seyrüseferini Araç Kayıt Dairesi’nde yaptırdıklarını, ancak sadece bir rakamın yanlış yazılması nedeniyle o zamandan beri geri ödeme yapılmadığını belirtti.

YENİDÜZEN’e yaşadıkları sorunları anlatan Öztürk, olaydan bir sene sonra, yine seyrüsefer vergilerini ödeyeceklerinde durumu fark ettiklerini, şikayette bulunduklarını ama o zamandan beri ‘oyalandıklarını’ dile getirdi.

‘Yanlışlık artık düzeltilsin’

Öztürk, araçlarının seyrüseferini ‘ödemedikleri’ için ceza da yazıldığını kaydederek, yapılan yanlışın artık düzeltilmesini istiyor.

O gün seyrüsefer evrağını eşinin yaptığını ve plakayı kontrol etmediğini, sadece bir rakamın yanlış yazıldığını belirten Öztürk, bunun fark edilip Daireye iletildiğinde düzeltilmesini istediklerini, ancak mümkün olmadığını ifade ediyor.

Üç buçuk senedir mağduriyetlerinin sürdüğünü kaydeden Öztürk, bir adım atılması gerektiğini vurguluyor.