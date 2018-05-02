"Piyasaya para akışı Mayıs sonunda"

2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ayrılan kredi ve hibe nitelikli kaynakların dağılımı ve kullanımını içeren ve 19 Nisan’da Başbakan Tufan Erhürman ile Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ tarafından imzalanan protokoller Resmi Gazete’de yayımlanır yayımlanmaz yürürlüğe girecek.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, konuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K) yaptığı değerlendirmede, protokollerin yürürlüğe girmesiyle piyasaya para akışının Mayıs sonu gibi olacağını, Nisan ayı da dahil olmak üzere bugüne kadar geçen sürede harcamaların tümünün yerel kaynaklardan karşılandığını belirtti.

Ek mesai ödemeleri konusunda da açıklamada bulunan Denktaş, dairelerin ek mesai konusundaki belgelerini hazırlamakta geciktiğini, Hazine Dairesi Müdürü’nün her daire müdürünü bizzat aramasına rağmen 47 dairenin harcama belgelerinin henüz gelmediğini belirtti.

“Ana sıkıntı tabii ki bütçenin yürürlüğe geç girmesi” diyen Denktaş, “Erken seçim kararıyla hem ülkenin hem de hükümetin 2018’deki ilk 6 ayı heba edildi” değerlendirmesinde bulundu.

Denktaş, müteahhitlerin geçtiğimiz yıldan olan alacaklarını cuma günü ödeneceğini de açıkladı.

2018’de aktarılacak kaynak 1 milyar 230 milyon TL

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutçu’dan alınan bilgiye göre, TC kaynaklarının bir kısmı hibe bir kısmı da kredi olarak sağlanıyor.

Erhürman ve Akdağ’ın imza koyduğu söz konusu kredi ve hibe protokolleri 2018 yılında TC tarafından ayrılan kredi ve hibe nitelikli kaynakların dağılımı ve kullanımı için usul ve esasları düzenliyor.

Kredi ve hibelerin yanı sıra protokoller, 2016-2018 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uyarınca, 2017’den devreden kaynakların miktarını ve nasıl kullanılacağını da belirliyor.

Protokollere göre, 2018 yılı için KKTC bütçesinde TC’den aktarılan miktarın 595 milyonu kredi, 635 milyonu hibe olmak üzere toplam ise 1 milyar 230 milyon TL.

Kamu maliyesine destek 2016'ya oranla yüzde 50 azaldı

TC’nin 2018’de KKTC bütçesine aktaracağı toplam kredi miktarı ise 595 milyon TL.

Bunun 420 milyonu reform destekleme ödeneği. Bu kaynak 2018 Yapısal Dönüşüm Programı’nda yapılacak reformlar çerçevesinde kullanılabilecek.

Diğer ödemeler için ayrılan kaynaksa 75 milyon TL.

Kamu sektörüne, cari bütçe açığına katkı için 100 milyon TL kredi verilecek.

2016’da öngörülen kamu maliyesine katkı 200 milyon TL’yken 2017’de bu rakam 150 milyona düştü.

2016 yılına göre, 2017 kamu maliyesine destek miktarı yüzde 25, 2018 kamu maliyesine destek miktarı ise yüzde 50 azaldı.

Savunmaya, alt yapı yatırımlarına ve reel sektöre yapılan yatırımlarsa KKTC’ye hibe şeklinde aktarılıyor. Bu yıl verilmesi öngörülen hibe 635 milyon TL.

2017’de devredilen kaynakla birlikte 2018 yılında alt yapı yatırımları için kullanılabilecek toplam kaynak 464.3 milyon TL. 2018’de reel sektöre ayrılan kaynak 135 milyon TL olurken, 2017’de devredilen kaynakla birlikte bu yıl kullanılacak rakam 200 milyon TL.

Savunma için hibe edilen rakamsa 300 milyon TL.

Söz konusu protokoller Resmi Gazete’de yayımlanır yayımlanmaz yürürlüğe girecek.

DENKTAŞ’TAN TAK’A DEĞERLENDİRME

“Bütçeyi geçirip erken seçime gitme konusunda beni dinleyen olmadı"

Konuyla ilgili TAK’a değerlendirmede bulunan Maliye Bakanı Denktaş, protokolün imzalanmasının öngörülen tarihe göre geciktiğini belirterek, 7 Ocak erken genel seçimine işaret etti ve şunları ekledi:

“ 'Erken seçimi erteleyin, bütçeyi geçirelim yoksa 2018 olumsuz etkilenecek’ dedim. O dönemde beni dinleyen olmadı. İkazlara rağmen ne sivil toplumdan ne de ne de ilgili çevrelerden destek için ses yükseltmedi. 2018’ e bütçesiz girdik. Bütçenin fiili olarak uygulamaya girmesi 7 Nisan’dır. Mayıs sonundan itibaren Türkiye’den yeni yatırımlar için kaynak gelecek ancak seçim yasakları nedeniyle ihale açılamayacak. Yani erken seçim kararıyla hem ülkenin hem de hükümetin 2018’deki ilk 6 ayı heba edildi.”

Ek mesailerin ödenememesinin ve protokolün öngörülen tarihte imzalanamamasının nedeninin erken seçim olduğunu söyleyen Denktaş, “Sıkıntıların ana kaynağı bütçenin geç geçmesidir” dedi.

“Müteahhit alacaklarını Cuma günü ödeyeceğiz"

Kamuda açılan ihalelere geçtiğimiz yıl katılan müteahhitlerinin alacaklarının da ödenemediğini, bunun piyasayı olumsuz etkilediğini kaydeden Denktaş, “Geçen yıldan kalan müteahhit alacaklarını cuma günü ödeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Müteahhitlerin ödemeleri ve Nisan ayı da dahil olmak üzere tüm harcamaları yerel kaynaklardan karşıladıklarını belirten Denktaş, “Protokoller 19 Nisan’da imzalandı. Yürürlüğe girişiyle piyasa para akışı Mayıs sonunu bulur” dedi.

EK MESAİLER…

”47 Diarenin harcama belgesi gelmedi”

Ek mesailerle ilgili de değerlendirmede bulunan Denktaş, Pazartesi günü polis ve birkaç dairenin ek mesailerinin karşılığı olan 3 milyon TL’nin ödendiğini söyledi.

Maliye Bakanı Denktaş, Hazine Dairesi Müdürü’nün her daire müdürünü bizzat aramasına rağmen 47 dairenin harcama belgelerinin henüz gelmediğini belirtti.

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