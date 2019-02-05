“Piyasada ilaç azaldı”

İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Ayşe Gökyiğit, ekonomik krize bağlı olarak bütçe sıkıntısı yaşandığını, bu sebeple ilaçların istenen miktarda ithal edilmediğini kaydetti. Gökyiğit, Türkiye’den ithal edilen ilaçların şu an piyasada yeterli olmadığını, fiyat ve miktarın Mart’ta yapılacak olan seçimlere bağlı olduğunu söyledi.

Dila ŞİMŞEK

İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Ayşe Gökyiğit, Sağlık Bakanlığı olarak kamuya bağlı ecza depolarında ve hastanelerde ilaç sayısı sıkıntısı yaşandığını kaydetti. Geçen sene Temmuz ayında yaşanan ekonomik kriz yüzünden açılan ihalenin kısıtlı olduğunu, bu sebeple yeteri miktarda ilaç ithal edilemediğini söyleyen Gökyiğit, “İthal edilen ilaç sayısında %60 oranında düşüş yaşandı. Almamız gereken miktardan daha az ilaç ithal edebildik” dedi.

“Bu yılki ilaç ihalesi yapılıyor”

Ayşe Gökyiğit, KKTC piyasasında şu anda stokta eksiklik olduğunu, bu yılki ilaç ithali için ihalenin başlatıldığını dile getirdi. Geçen sene Temmuz ayında baş gösteren döviz krizi sebebiyle, yıllık bütçenin daha sınırlı verilmiş olduğunu ve bunun da ithal edilen ilaç miktarına yansıdığını kaydetti. Gökyiğit, “Örneğin 10 tane ilaç almamız gerekiyorsa, elimizdeki bütçe ile 4 tane alabildik” şeklinde konuştu. Bu yılki ihalenin bütçe görüşmelerinin yapıldığını anlatan Gökyiğit, 15 Şubat’tan sonra olası bir fiyat artışı yaşanabileceğini öngördüğünü belirtti. Türkiye’deki ilaç satıcıların, yaşanabilecek olası fiyat artışı sebebiyle piyasaya ilaç vermediğini söyleyen Gökyiğit, bu sebeple KKTC ecza depoları ve kamusal sağlık merkezlerinde yeterli ilaç bulunmadığını açıkladı. “Şu anda kolay kolay ilaç ithal edemiyoruz” diyen Gökyiğit, Şubat veya Mart sonuna kadar bekleneceğine işaret etti.

“Her şey Mart ayında yapacak seçimlere bağlı”

Ayşe Gökyiğit, ilaç piyasasının Mart ayında Türkiye’de yapılacak olan Yerel Seçimlere bağlı olduğunu bildirdi. Olası fiyat artışının seçimler sonrası yaşanabileceğini belirten Gökyiğit, şu an için hiçbir şeyin kesin olmadığını söyleyerek “İthal ettiğimiz ilaçlar istediğimiz miktardan az geliyor” dedi. Hem kamusal alana hem de özel sektöre ‘tedirginliğin’ hakim olduğunu anlatan Gökyiğit, fiyat artışının ve bunun piyasaya nasıl yansıyacağının bilinmediğini, ilgili kişilerin huzursuzlukla beklediğini söyledi.

Kızılbaş Eczanesi Sahibi Hasan İsfendiyaroğlu: “Piyasada bir ilaç sıkıntısı söz konusu”

“Piyasada bir ilaç sıkıntısı söz konusu. Özel sektörde en çok antibiyotikte, astım ilaçlarında ve yurtdışından ithal edilen ilaçlarda miktar sorunu yaşanıyor. Bunun sebebi hem dövizin dengesizliği, hem de Türkiye piyasasında yaşanan ilaç azlığıdır. Türkiye üzerinden yurtdışından ilaç ithal etmekte zorluk çekiyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye’nin kendi piyasasında da ilaç bulamıyoruz, satışa sunulmuyor. Şubat sonu ve Mart ayı bekleyişi içindeyiz.”