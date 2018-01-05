Piyango talihlisi saklanma telaşında

ÇEYREK bilete çıkan yılbaşı büyük ikramiyesinin KKTC’deki talihlisi otel çalışanı Sedat Öztürk, patronlarının ve Milli Piyango İdaresi yetkililerinin, “ödül avcıları” uyarısı üzerine, milyoner olduğunu öğrendiği andan itibaren saklanma telaşında.

Hürriyet gazetesi , 61 milyon liralık büyük ödülün dörtte biri, 15 milyon lirayı kazanan Sedat Öztürk’ün, başına şunların geldiğini iddia etti:

6’LI TUTTURDU, KISA SÜREDE KAYBETTİ

22 yıl önce Kıbrıs’a çalışmaya gelen Sedat Öztürk birçok otelde krupiye olarak çalıştı. Milli Piyango ve Loto gibi şans oyunlarına düşkündü. 15 yıl önce sayısal lotodan 6’lı tutturdu. İşini bıraktı ve memleketi Hatay’ın Kırıkhan ilçesine döndü. Kazandığı ikramiyeyi başına gelen bir dizi talihsizlikler sonrasında ve kısa sürede tüketti. Eşi ve 3 çocuğunu Kırıkhan’da bırakarak Ada’ya döndü.

MERİT GRUBU’NUN GAZETE VE TV’Sİ GİZLİ TUTTU

Büyük ödülü kazandığını, son 5 yıldır çalıştığı otelde yılbaşı partisi sırasında kalabalık bir ortamda öğrendi. İlk kutlamayı mesai arkadaşları ve otelin müşterileri yaptı. Ada’nın en büyük medya kuruluşları hemen haber yapmak istedi. Devreye Sedat Öztürk’ün patron ve müdürleri girdi, bu gibi durumlarda talihlilerin başlarına hoş olmayan olaylar geldiğini ve ailesinin de güvenliğini sağladıktan sonra ortaya çıkmasının daha sağlıklı olacağını söyledi. Bu talebe olumlu yanıt veren gazete ve televizyonlar haberi yayınlamadı.

HEMEN İSTİFA MEKTUBUNU YAZDI

Sedat Öztürk, otelin lojmanında tek başına, ailesinden uzak yaşıyordu. Otel yönetimine hemen istifa mektubunu verdi ve ikramiyesini almak üzere ertesi gün Ankara’ya gitti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri işlemleri yaparken “ödül avcıları ve güvenlik” uyarısı yaptı.