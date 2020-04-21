“Pile’de kısılıp kaldık”

Fehime ALASYA

Coronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Pile’de yaşayan ve resmi işlemleri tamamlamadan kuzeye geçişine izin verilmeyen Hüda Abdurrahmanoğlu, sosyal medyadan isyan etti.

İki yaşındaki gözü şişen oğlunu doktora götürmek için Sağlık Bakanlığı’ndan alması gereken iznin geç geldiğini iddia eden kızgın baba, çocuğun durumunu sosyal medyadan yayınlayarak öfkesini dile getirmişti.

YENİDÜZEN’in az önce ulaştığı baba Hüda Abdurrahmanoğlu, çocuğunu dün akşamüzeri gecikmeli de olsa kuzeydeki doktoruna götürmek için Sağlık Bakanlığı’ndan gerekli izni aldığını belirtti.

Abdurrahmanoğlu, “Burada kısılıp kaldık, gerekli tedbirleri almadan bizi buraya kapadılar. Çocuğumu doktora götürdüm, durumu aynı, tedaviye başlandı, şu an evimizde” dedi.

Market ihtiyaçlarını dahi Beyarmudu köyündeki marketten telefonda sipariş verdiklerini anlatan Abdurrahmanoğlu, isteklerinin bir koli halinde market görevlileri tarafından geçiş noktasına getirildiğini ve gidip oradan alabildiklerini anlattı.

Yapılan uygulamalarda esneklik yapılması gerektiğini savunan Abdurrahmanoğlu, yetkililere çağrıda bulundu.

Tedbir kapsamında Pile’den Kıbrıs’ın kuzeyine geçişlerin durdurulduğu ilk günlerde mağdur olduklarını anlatan Pile Muhtarı Veysal Güden ise çeşitli yardımlarla bu zoru günleri atlattıklarını anlattı.

Baba Hüda Abdurrahmanoğlu’nun durumuyla ilgili de gereken iznin gelmesinde bir gecikme olduğunu belirten Güden, bu gibi işlemlerin hızlanması için gerekli bürograsilerin daha kolay aşılması gerektiğini anlattı.

Pile Muhtarı Veysal Güden:

“Bakanlıkta yoğun bir gündü ve geçiş izni gecikti”

Bölgedeki son durumu değerlendiren Pile Muhtarı Veysal Güden, yaşananlarla ilgili gelişmeleri YENİDÜZEN’e anlattı. Güden, özetle şunları ifade etti:

“Bölgede insanlar KKTC’nin aldığı tedbirlerle evdeyiz, gerisi düşünülmedi. Dışişleri bakanlığı bize belli konularda yardımcı oldu. Burada bizimle ilgili yürütülen çalışmaların işleyişi oldukça iyi. Bunun dışında su, gıda, maaş, internet, cep telefonu gibi ödemelerin tümü bize kaldı.

Vatandaşın önemli kesimi kuzeyde olan maaşlarına erişim imkânı düşünmedi. Biz bir çalışma yaptık ve istek listesi gönderdik.

Mart ayı içinde güney ile temasımız olduğu gerekçesiyle Pile kuzeye kapatıldı. Hiçbir şey düşünülmedi. Sağlık sorunu için buraya revir kurulmasını, doktor, hemşire ve ambulans istedik. Olaya kötü tarafından bakmak zorundaydık. Bir kısım vatandaşın da maaşı güneyden geliyordu ve Beyarmudu kooperatifine yatıyordu. Onların da erişimi kesildi.

Biz bu nedenle bir miktar gıda talebinde bulunduk. 100’ün üzerinde hanenin maaşına erişim şansı olmayacaktı. İlk olarak Dışişleri Bakanlığı gıda yardımında bulundu, ardından yerli bir iş adamı yardım etti.

Avukat Ali Güler de bize bir miktar dağıtım yaptık ve kısmen bu ihtiyacımızı giderdik. Ardından maaşlarını alabilmeleri için girişim yaptık. Önemli bir kısmını Beyarmudu Belediye Başkanı yardımıyla sağladık. Beyarmudu köy kooperatifi hafta sonu dahi çalıştı ve bu ihtiyaçlarımızı giderdi.

Vatandaşın internet, cep telefonu gibi hizmetlerinin durmaması için ödemeleriyle ilgili şirketlerle görüştük, bunu da çözdük. Cep telefonu firmalarımızdan biri de bize çok yardımcı oldu.

Bölgede internet sıkıntısını gidermemize ise bu operatör ve yayın kuruluşu çok yardımcı oldu.”

“Bakanlıkta yoğun bir gündü ve imza yetkisi alınmadan dağıtım yapılamadı, geçiş izni gecikti”

“Bölgeye revir kurulmadı. Acil durumlar için Akdoğan’dan ambulans talebimiz oluyorsa geliyor. Randevulu, gitmesi zorunlu olan hatalar için de yazılı dilekçe ile korunaklı olarak geçmesini sağladık.

Dün de aile çocuğu doktoruna götürme talebinde bulundu. Bunu İngiliz üslerine ve Sağlık Bakanlığına ilettik. Üstlerden hemen bu izni aldık ama Sağlık Bakanlığı’ndan onay yazısı gecikmeli geldi. Aile de bu sefer tepkisini sosyal medyada gösterdi. Dün akşamüzeri 4’ten sonra doktora gitti, tedaviye başlandı, çocuk akşam evine geldi.

Bakanlıkta yoğun bir gündü ve imza yetkisi alınmadan dağıtım yapılamadı, geçiş izni gecikti.

Acil durumlarda sıkıntı olmuyor ama bunun dışında özel doktoru veya başka bir ihtiyacı olursa özel izin çıkarılıp öyle geçiliyor.

İlla ki imza bekleniyorsa, bu yetki ilgili personele de verilsin, bu gecikmelerde sıkıntı olmasın, en kısa sürede karar ve onay verilir. Bu yetki ilgili personele de verilmeli. Gecikmelerden dolayı beklenmedik tepkiler doğabilir.”

Baba Hüda Abdurrahmanoğlu:

“Kapattılar ama gereken tedbirleri de almadılar”

Özelde kendi yaşadığı sıkıntıları anlatan baba Hüda Abdurrahmanoğlu, genelde bölgedeki sorunlara dikkat çekti.

İzinsiz geçiş yaptıkları takdirde hem güneyde hem de kuzeyde 14 günlük karantina sürecine tabi olduklarını anlatan Abdurrahmanoğlu, birtakım tedbirlerde esneklik sağlanması gerektiğini anlattı.

Abdurrahmanoğlu, “Çocuğun durumu aynıdır. 500, 600 kişilik bir nüfusumuz var. Bize girişleri çıkışları kapattılar, gerekli izinleri alıp ancak öyle çıkış yapabiliriz. Bize özel doktorumuza gitmeye izin vermiyorlar. Dünya Sağlık Örgütü bile çağrı yapıyor, gerekmedikçe hastaneye gitmeyin, ben de çocuğumu bu süreçte hastaneye götürmek istemedim. Kuzeyde yaşayan insanlar kendi doktoruna gidebiliyor ama biz burada kısılıp kaldık. Pile’den kafanıza göre izinsiz çıkamıyorsunuz. Hem İngiliz Üslerinden hem de Türk tarafından izin almak gerek. İzinsiz çıkarsam dönüşümde Rum polisi beni 2 hafta karantinaya alacak, Türk tarafı da öyle. Muhtarımız çabalıyor. Köyde hiç vaka görülmedi, ama aniden kapıları kapadılar, sucular bile ilk etapta köye giremedi, hala da zorlanıyor. Markete de gidemiyoruz, Beyarmudu’na alışverişe de giremiyoruz. Market bize koli hazırlar, barikatta bize elden ele uzatıyorlar. Haftada 1 gün bile bıraksınlar tedbir almadılar. Ama kuzeyde herkes markete çıkabiliyor.

Kapattılar ama gereken tedbirleri de almadılar. Benim gibi birçok insan var, kimisi ihtiyaçlı, kimisi iyi kötü geçiniyor. Gerekli tedbirleri alsınlar, haftada bir gün bile olsa bizi Beyarmudu çıkışına kadar bıraksınlar.” dedi.