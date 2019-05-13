Performans Sanatları Festivali için son tarih 10 Haziran

Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali’ne başvurular başladı.

25 – 27 Ekim tarihleri arasında altıncısı gerçekleşecek olan festivale açık çağrı ile sanatçılar ve ilgili gruplar, festivalin bu yılki teması olan “(Bir) ara bölgeyi tanımlamak, arada kalan bölge” konseptini, sosyal, global veya kişisel olarak yorumlayan yenilikçi ve özgün çalışmalarıyla başvuru yapacak. Hem yerli hem de yabancı başvuruya açık olan festivale, son başvuru tarihi 10 Haziran olarak duyuruldu. Dayanışma Evi tarafından yapılan açıklamada başvuru formuna http://home4cooperation.info/node/8796 adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

Daha detaylı bilginin Dayanışma Evi internet sitesinden, +90 548 834 57 40 numaralı telefondan ya da admin@home4cooperation.info adresinden edinilebileceği kaydedildi.