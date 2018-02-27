Pera Ankastre Kıbrıs Mağazası açıldı

Dünyaca ünlü markaları Kıbrıs’la buluşturan sektörünün öncü ismi Kalfaoğlu Group, Pera Ankastre Mutfak markasını, Kıbrıs halkı ile Mağusa’da buluşturdu.

LG, Hoover, Bau Format, V-Zug, Eskimo, General gibi dünyaca ünlü kaliteli markaları halka sunan Kalfaoğlu Group Of Companies, markalarına bir yenisini daha ekleyerek, muhteşem bir açılış gerçekleştirdi.

23 Şubat Cuma günü, Mğusa’da, LG mağazası yanında gerçekleşen açılışla Pera Ankasatre Mutfak hizmet vermeye başladı. Estetik, fonksiyonel, ve çağdaş mutfağın tasarımlarını bünyesinde barındıran Pera Ankastre, sınıfının en iyi markası olma özelliğine sahip olan bir isim olarak, Kalfaoğlu Group farkı ile Kıbrıs’ta sizlerle buluşuyor.