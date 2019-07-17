Pentagon Türkiye’nin F-35 programından çıkarıldığını açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alma kararı nedeniyle F-35 savaş uçakları programından çıkarıldığını açıkladı.

Kararı açıklayan Pentagon Satın Alma ve İdame İşlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord,"Türkiye S-400 kararından dolayı iş imkanlarını ve ekonomik fırsatları kaybedecek. F-35 programıyla bağlantılı 9 milyar dolarlık bir kayıp olacak" dedi.

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından ABD tarafından F-35 programından çıkarıldı. Karar, Türkiye'ye S-400 teslimatının başlamasından 5 gün sonra verildi. Pentagon'un Türkiye'nin programdaki rolünün askıya alındığını açıklamasından dakikalar önce, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'de S-400 sisteminin varlığından kaynaklanan kısıtlamaları gözeterek Türkiye ile kapsamlı şekilde işbirliği yapmaya devam edeceğiz" denildi.