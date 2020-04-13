Pencereden girdi, laptop çaldı

Lefkoşa’da dükkân açma hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.S. teminat talebi ile bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Oran, zanlının dükkan açma, sirkat ve sokağa çıkma yasağına aykırı hareket suçlarından sorumlu olduğunu belirtti. Polis, 31.03.2020 tarihinde 04:15 raddelerinde Lefkoşa'da Atatürk caddesi üzerinde faaliyet gösteren Raso Kasap Döner isimli işletmenin penceresini hasar yapmaksızın açan zanlının içeriye girdikten sonra, içeride bulunan metal renk Asus marka laptop ile birlikte şarj aletini ve yine Telestar marka yazar kasaya ait şarj aletini sirkat ederek aynı yerden çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili söz konusu iş yerinin kamera kayıtları incelendiğinde iş yerine zanlının girdiğinin tespit edildiğini belirtti. Aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak maksadıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 30 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması ve yurtdışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.