'Patates fiyatları düşecek'

Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği, patates fiyatlarındaki durumun geçici olduğunu ve ilerleyen günlerde ideal patates hasat zamanı geldiğinde bu fiyatların makul seviyeye ineceğini bildirdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, piyasada oluşan boşluktan dolayı yükselen patates fiyatlarını kontrol altında tutabilmek için Patates Üreticileri Birliği’nin üreticilere erken hasat yaptırmaya başladıkları belirtildi.

Birlik, “fakat hasadın zamanından önce yapılması ve girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle hasat edilen bu patates marketlerde kilosu 12TL’den satılmaktadır. Bu durumun geçici olduğunu ve ilerleyen zamanlarda patatesin ideal hasat zamanı geldiğinde bu fiyatın makul bir seviyeye ineceğini tüm halkımıza duyurur, saygılarımızı sunarız” dedi.