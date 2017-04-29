“Parti içi çekişmelerden dolayı istifa ettim”

Halkın Partisi Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Özkan, parti üyeliğinden istifa etti.

Parti Genel Sekreterliğine dün istifa mektubunu sunan Özkan, ‘parti içi çekişmelerden' dolayı görevini bıraktığını, ‘Merkez Yürütme Organı’nın parti tüzüğüne aykırı’ hareket ettiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından istifa mektubunu yayınlayan Özkan, Halkın Partisi'ne eşitlik, adalet ve şeffaflık ilkeleri ışığında, iltimas, listecilik ve eski siyasetin hakim olmayacağı, ideolojik temele değil; hizmete dayalı değerler doğrultusunda üye olduğunu ancak inandığı değerler dışına çıkıldığını vurguladı.