Paralimni’de “Pulya savaşı”

Kıbrıs’ın güneyinde Paralimni’de kaçak pulya kuşu avcıları ile aktivistler arasında “savaş” yaşanmakta olduğu haber verildi.



Politis ve diğer gazeteler “Committee Against Bird Slaughtering” isimli örgüt aktivistlerinin Protara’da bir tarladaki ağaçlarda saptadıkları çok sayıda ökse tuzağını bozmak isteyince havaya ateş açılarak tehdit edildiklerini yazdı.



Habere göre Perşembe sabahı cereyan eden olayda, 50 yaşındaki bir kişi aktivistlerden sert bir üslupla tarladan çıkmalarını istedi ve ardından, av tüfeği ile havaya birçok kez ateş açtı. Ateş açan kişinin Protara’da tanınmış lokanta sahibi olduğunu saptayan polis söz konusu kişiyi gözaltına aldı.



Lokanta sahibinin, karakolda tutulduğu sırada 60 civarındaki tanıdığı ve dostu karakol önüne giderek aktivistlerin bölgede ve özellikle Protara’daki faaliyetlerini ve pulyalar konusunda yürürlükte bulunan yasayı protesto etti. Bir ara polis ile göstericiler arasında gerilim de yaşandı ve ardından gözaltındaki lokanta sahibi, aleyhine dava okunarak serbest bırakıldı. Gazete güvenilir bilgilere dayanarak pulya tasarrufu ve satışının bölgedeki bazı işletme ve aileler açısından çok büyük ekonomik menfaat oluşturması nedeniyle son dönemde Paralimni’de kaçak avcılar ile aktivistler arasında yaşanan savaşın endişe verici boyutlara ulaştığını haberine ekledi.