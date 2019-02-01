Palaz ve Emreciksin Lapta ile imzaladı

Halit Dağ

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Lapta, Yusuf Palaz ve Gökhan Emreciksin’i renklerine bağladı.

Oyuncular kendilerini Lapta futbolcusu yapan imzaları Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda attı. Son olarak Gençlik Gücü forması giyen Palaz, ligin ilk devresinde forma giymemişti.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen, son olarak da geçtiğimiz yıl Doğancı’da görev yapan Gökhan Emreciksin ilk devrede Türkiye’de Siirtspor formasını terletti.