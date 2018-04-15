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Paintball alanında rahatsızlandı, yaşamını yitirdi

Paintball alanında rahatsızlandı, yaşamını yitirdi

Hikmet Ersoy, Hamitkoy'de bulunan paintball oyun alanı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

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Lefkoşa sakin Hikmet Ersoy (E-38),  bugün saat 17:50 sıralarında Hamitkoy'de bulunan paintball oyun alanı içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı. Ersoy, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 19:10'da kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hikmet Ersoy'un ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.


 

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