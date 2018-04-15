Paintball alanında rahatsızlandı, yaşamını yitirdi

Lefkoşa sakin Hikmet Ersoy (E-38), bugün saat 17:50 sıralarında Hamitkoy'de bulunan paintball oyun alanı içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı. Ersoy, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 19:10'da kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hikmet Ersoy'un ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.



