Paintball alanında rahatsızlandı, yaşamını yitirdi
Hikmet Ersoy, Hamitkoy'de bulunan paintball oyun alanı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
A+A-
Lefkoşa sakin Hikmet Ersoy (E-38), bugün saat 17:50 sıralarında Hamitkoy'de bulunan paintball oyun alanı içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı. Ersoy, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 19:10'da kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hikmet Ersoy'un ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Bu haber toplam 623 defa okunmuştur
Etiketler : Ani ve gayri tabii ölüm
Önceki ve Sonraki Haberler