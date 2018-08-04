Pahalılık beklentisi kuzeyde % 20, güneyde % 0.5

Kıbrıs İstatistik Dairesi (Cystat) tarafından yayımlanan verileri Kıbrıs Haber Ajansı paylaştı: Ağustos 2017’den Temmuz 2018’e enflasyon (hayat pahalılığı) oranı %0,3 arttı.





“Kıbrıs Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, 2018 için enflasyon oranını %0,5 olarak öngörüyor.”





Peki adanın kuzeyinde durum ne? Devlet Planlama Örgütü’ne göre 2018 yılı enflasyonunun % 20 olması sürpriz değil



Dövizdeki önlemez yükselişe paralel, hayat pahalılığı da arttı, astronomik artış Devlet Planlama Örgütü verilerine yansıdı. DPÖ'ye göre Türkiye'den fazla enflasyonun nedenleri var: "Kimi okul ücretlerinin döviz olması ve bazı ürünlerin döviz üzerinden satılması"

YENİDÜZEN’e konuşan Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, enflasyonun dövizdeki artışla doğru orantılı bir şekilde yükseldiğini belirtti, “Dövizdeki yükselişin sürmesi, akaryakıt ve elektrik zammının gündeme gelmesi halinde 2018 yılı için enflasyon rakamının yüzde 20 olması sürpriz olmaz” dedi.







Ayşe GÜLER



Dövizdeki önlemez yükseliş ve Türk Lirası’nın değer kaybına paralel, hayat pahalılığı arttı. Adanın güneyinde yıllık enflasyon oranı % 0.5 olarak ön görülürken, bu rakam kuzeyde % 20’yi bulabilir.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Muhtaroğlu, 7 aylık enflasyon rakamının yüzde 14.64’e ulaştığını ifade ederek, “Dövizdeki yükselişin sürmesi, akaryakıt ve elektrik zammının gündeme gelmesi halinde 2018 yılı için enflasyon rakamının yüzde 20 olması sürpriz olmaz” dedi.

Kıbrıs İstatistik Dairesi (Cystat) tarafından yayımlanan verileri Kıbrıs Haber Ajansı paylaştı: Ağustos 2017’den Temmuz 2018’e enflasyon (hayat pahalılığı) oranı %0,3 arttı.

Ajansa göre, “Kıbrıs Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, 2018 için enflasyon oranını %0,5 olarak öngörüyor.”

Peki adanın kuzeyinde durum ne?

Devlet Planlama Örgütü’ne göre 2018 yılı enflasyonunun % 20 olması sürpriz değil



“KKTC Türkiye’ye göre çok daha pahalı ülke haline geldi”

Ülkemizde Temmuz ayı için belirlenen enflasyon oranı yüzde 2.26 olurken, bu rakam Türkiye’de ise yüzde 0.55 olarak kayıtlara geçti.

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, enflasyonun dövizdeki artışla doğru orantılı bir şekilde yükseldiğini, bu durumun da hayat pahalılığını yukarıya çektiğini belirtti.

KKTC’nin Türkiye’ye göre çok daha pahalı ülke haline geldiğini de söyleyen Muhtaroğlu, ülkede ithalat mallarının birçoğunun yurt dışından gelmesi, üretimin Türkiye’ye kıyasla daha az olmasının bu duruma neden olduğunu kaydetti.

Muhtaroğlu, ülkede bazı özel okul ücretlerinin döviz üzerinden olmasının da pahalılığa etki ettiğini belirtti.

“Geçen yıla göre daha yüksek”

Geçtiğimiz yıla kıyasla hem ülkemizde hem de Türkiye’deki enflasyon rakamlarının daha yüksek olduğunu söyleyen Muhtaroğlu, Türkiye’de bu farkın yüzde 4.5-5’e ulaştığını dile getirdi.

Muhtaroğlu, enflasyon oranlarını Kıbrıs’ın güneyi ile kıyaslamanın çok da doğru olmayacağını ifade ederek, “Aynı para birimini kullanmıyoruz. Bu nedenle Kıbrıs’ın güneyi ile kıyasla yapmak doğru değil” dedi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında belirlenen enflasyon oranının yüzde 1.50 olduğunu hatırlatan Muhtaroğlu, bu yılki rakamın yüzde 2.26’ya çıktığını yineledi.

Muhtaroğlu, geçtiğimiz Temmuz ayı baz alındığında 1 yıllık enflasyon rakamının ise yüzde 20.30 olduğunu belirtti.

Bununla birlikte 2017 ve 2018 yılları için ilk 7 ayı kıyaslayan Muhtaroğlu, “2017’de ilk 7 ay için belirlenen enflasyon oranı yüzde 9.29’du. Bu yıl ise söz konusu rakam yüzde 14.64’e çıktı. Neredeyse yüzde 5.5 katlandı” dedi.



Ay ay enflasyon

Kıbrıs’ın kuzeyinde Devlet Planlama Örgütü verilerine göre; Temmuz ayı enflasyon oranı 2.26 oldu.

Ocak ayında yüzde -0.22 olan enflasyon oranı, Şubat’ta yüzde 1.61’e yükselmişti.

Bu rakam Mart ayında yüzde 0.87’e gerilerken, sırasıyla Nisan ayında yüzde 2.75, Mayıs’ta yüzde 3.65’e yükselmişti.

Enflasyon rakamlarında Haziran ayında gerileme yaşanmış, yüzde 2.94’e düşmüştü.

Türkiye’deki enflasyon oranları

Türkiye’de ise Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde 0.55 olarak belirlendi. Bilindiği üzere Ocak ayındaki enflasyon oranı yüzde 1.02 olarak belirlenmişti. Şubat’ta yüzde 0.73 olan enflasyon, Mart'ta yüzde 0.99’a yükselmişti. Nisan’da yüzde 1.87 olmuş, bu rakam Mayıs ayında yüzde 1.62 olarak belirlenmişti. Haziran ayındaki enflasyon oranı ise yüzde 2.61’e yükselmişti.