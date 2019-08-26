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Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Genç yaşta hayatını kaybeden 47 yaşındaki Celal Öztürk’ün böbrekleri iki kişiye hayat verdi 

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Devrim DEMİR

Ağustos ayı başında yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde hafta sonu hayatını kaybeden Celal Öztürk’ün organları iki kişiye umut oldu.

YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekim yardımcısı Doktor Hasan Birtan, ÖZtürk’ün ailesinin organ naklinin onaylanmasının ardından alınan böbreklerinin iki kişine hayat verdiğini söyledi.

Uzun süredir böbrek nakli bekleyen iki kişi, hafta sonu Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde gerçekleşen ameliyatlarla, Öztürk’ün böbrekleri ile yeniden hayat buldu. 

Bugün defnedildi

Lefkoşa Türk Lisesi’nde öğretmenlik yapan Öztürk’ün zamansız ölümü başta ailesini, sevenlerini, meslektaşlarını ve öğrencilerini yasa boğdu.

1 çocuk babası Celal Öztürk, bugün Mağusa Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verildi.

İki hafta direnebildi  

Ağustos ayı başlarında yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda iki hafta mücadele veren Celal Öztürk’ün beyin ölümü 24 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti.

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