Özlem Savoğlu'nun anısına Özlem’in Renkleri”
Resim sanatçısı Halil Öztunç’un, hayatını kaybeden Özlem Savoğlu anısına hazırladığı “Özlem’in Renkleri” isimli resim sergisi, 16 Ağustos Perşembe akşamı açılacak.
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Resim sanatçısı Halil Öztunç’un, hayatını kaybeden Özlem Savoğlu anısına hazırladığı “Özlem’in Renkleri” isimli resim sergisi, 16 Ağustos Perşembe akşamı açılacak.
Halil Öztunç’un Özlem Savoğlu’nun resimlerinden oluşturduğu sergi, Lefkoşa Bedesten’de yer alacak. Sergi açılışı, saat 19.30’da yapılacak.
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