Özkan Debbağ yaşamını yitirdi

Lefkoşa'nın tanıdık yüzlerinden, Çetinkaya kulübünün eski futbolcusu Özkan Debbağ bu sabah evinde hayatını kaybetti.

Debbağ, yarın öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek.

Çetinkaya Başkanı Bülent Dizdarlı ise, Debbağ için yarın sabah saat 10.15'de Çetinkaya Kulübü'nde tören düzenleneceğini bildirdi.

Fotoğraf Süleyman Ergüçlü