ÖZGÜRGÜN'ÜN DOKUNULMAZLIĞI KALKTI!

Meclis Genel Kurulu UBP Milletvekili Özgürgün'ün dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Oylamada 41 kabul, 2 ret oyu kullanıldı. 7 kişi katılmadı. YDP Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığını kaldırılmasına ‘ret’ oyu verirken, DP oylamaya katılmadı.

Denktaş’ın önerisi kabul edilmedi

Serdar Denktaş’ın Anayasa değişikliği ile tüm Milletvekilleri’nin dokunulmazlığını kaldırılması konusu şekillenene kadar Özgürgün’ün dokunulmazlığına ilişkin istemin ‘ötelenmesi’ önerisi, Meclis Genel Kurulu’nda oylandı, kabul edilmedi.

YDP Milletvekili Erhan Arıklı

"UBP kendi Milletvekili’nin haklarını savunmaktan aciz durumda"

Yeniden söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın ifadeleri şöyle:

‘Şantaj var mı yok mu Sayın Özersay’ın sosyal medya hesabında bir paylaşım vardı, Bu dokunulmazlık kalkacaktır, kalkmazsa bu Hükümet’in geleceği tehlikeye girer’ yazıyordu. Benim bunu gündeme getirmemle o paylaşımı da kaldırmıştı.

Bugün yine bir tehdit var.

Sizin için bu mesele ‘siyasi ikbal’ meselesi… Maalesef UBP de çok büyük bir aciziyet içerisinde. UBP kendi Milletvekili’nin haklarını savunmaktan aciz durumda.

Sayın Ersin Tatar, siz daha birkaç gün önce ‘ben milletvekillimin masumiyetine inanıyorum’ dedin, nedir, şeker suya mı düştü? Önce Aytaç Çaluda’yı kurban verdiniz, şimdi Hüseyin Özgürgün’ü kurban veriyorsunuz.

Linçe tabi tutulmalarına fırsat verdiniz. Gelin bu dokunulmazlık meselesini öteleyelim. DP ile YDP’nin ortak görüşü bu meselenin ötelenmesi Cumhurbaşkanlığı seçi ile herkesin dokunulmazlıklarını kaldırılması. Bunu yapabilirsiniz değil mi?”

Arıklı’dan Özersay’a: Lütfen haddini bil!. Bana geç otur gibi hareketler yapma!...

UBP Milletvekili Zorlu Töre:

“Dokunulmazlıkların kürsüyle sınırlandırılması şart”

UBP Milletvekili Zorlu Töre, bir milletvekili ile ilgili de bir itham olması durumunda yargılanması gerektiğini belirtti, milletvekillerinin üzerinde de ‘dokunulmazlıklarını kaldırılmasına ilişkin baskı hissetmesinin de doğru olmadığı’ görüşünü belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde dokunulmazlıkların ‘kürsüyle sınırlandırılmasını şart’ olduğu görüşünü belirten Töre, Özgürgün’ün yargılanmadan basında ve sosyal medyada ‘linç edildiğini’ savundu.

“Ben Zorlu Töre olarak Erhan Arıklı’nın bu önerisinin partinde tartışılmasını ve uzlaşılmasını istiyorum” diyen Töre, partinin grup kararı olduğunu ve bu karara da uyacaklarını kaydetti.

Komite’nin kuruluşuna ‘ret’ oyu verdiğini çünkü üye sayılarını yanlış olduğunu savunan Töre, “Komitede bir milletvekili ile temsil edilmesi gereken HP, döndü komitede başkanlık istedi. Birbirimizle yarışa girmemiz, rant elde edilmeye çalışılması da doğru değildir” dedi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay:

“Bırakalım mahkeme karar versin”

“Bu süreç ‘siyasi bir kararla başlamadı” diyen Özersay, sürecin Para Kambiyo’nun bir tespiti ile başladığına işaret etti, polisin yaptığı soruşturma ve tespitlere değindi.

Başsavcılığın suç unsuru tespit etmiş olmasına da dikkat edilmesi gerektiği görüşünü belirten Özersay, konunun kişiselleştirilerek tartışılmasını doğru bulmadıklarını da belirtti.

Özersay, “Meclis’in saygınlığını düşündüğünü söyleyen arkadaşların ‘şantaj’ gibi ifadeler kullanmasını da yadırgıyorum, Meclis’in saygınlığını aşağıya çeken de aslında bu tip ifadelerdir” şeklinde konuştu.

“Polis tarafından soruşturması yapılıp Başsavcılıkça Meclis’e iletilen bir talebin ilerletilmesi gerektiği görüşündeyiz” diyen Kudret Özersay, ötelenmesi talebini doğru bulmadıklarını da kaydetti.

“Sadece HP Partisi Başkanı olarak değil, Hükümet’in ve Meclis’in bir mensubu olarak masumiyet Karinesinin esas olduğunun altını biz de çizmek isteriz” diyen Özersay, siyasetin ‘hesap verme sanatı’ olduğunu ve Meclis’in de bu anlamda sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

Savcılığın tespitleri ve Komite’nin raporunda söylediklerini son derece ciddi olduğunu söyleyen Özersay, “Bırakalım buna mahkeme karar versin” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman:

“Evet diyeceğiz”

2014 yılında bir Anayasa Referandum’u gerçekleştiğini anımsatan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ‘Yasama Dokunulmazlığı’nın ortaya çıkan temel prensiplerine işaret etti ve özellikle de muhalefet milletvekilleri için öngörülen ve kürsüde söz söyleme hakkına ilişkin düzenlemeler olduğunu belirtti.

Daha seçim döneminde savcılıktan böyle bir, herhangi bir milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırılmasına ilişkin talep gelirse, daha kim olduğuna bakılmaksızın ‘evet’ diyeceklerini söylediklerini anımsatan Erhürman, talebin de ‘meclisten değil savcılıktan’ geldiğini altını çizdi.

2014’te düzenlenmiş olan ama referandumda onaylanmayan dokunulmazlıkların ‘daraltılması’ çerçevesi içerisinde bir Anayasa Değişikliği’ne destekleri olacağını belirten Erhürman, Hüseyn Özgürgün’e ilişkin oylamaya ise, masumiyet karinesini göz ederek ‘evet’ diyeceklerini de belirtti.

Denktaş’ın ‘ötelensin’ önerisi oylanacak!

Serdar Denktaş’ın Anayasa değişikliği ile tüm Milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırılması konusu şekillenene kadar Özgürgün’ün dokunulmazlığına ilişkin istemin ‘ötelenmesi’ önerisi, Meclis Genel Kurulu’nda oylanacak.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, bu öneri oylanmadan önce isteyen Milletvekilleri ’ne söz hakkı verdi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit:

“Bu dokunulmazlığın kaldırılmasına onay vereceğiz”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Serdar Denktaş’ın Özgürgün’e ilişkin dokunulmazlığın kaldırılması talebinin öteleme istemi önerisi üzerine söz aldı.

Bakanlığı döneminde trafik kamerası cezasını ödemek üzere polise gittiğinde orada görevli polisin kendisine ‘ilk defa bir bakan ceza ödemeye geldi’ dediğini aktaran Özyiğit, ‘yasama dokunulmazlığının’ karıştırıldığına işaret etti.

“Bir yıl önce burada bir arkadaşımızın dokunulmazlığını kaldırdık ama seçime giderken Sayın Özgürgün hakkında çok ciddi iddialar vardı. Onunla ilgili dosya biz hükümetteyken bir türlü gelmedi. Şimdi geldi” diyen Özyiğit bu mekanizmanın hızlandırılması gerektiğini belirtti.

“Hiç kimse dokunulmaz değildir, tabu değildir” diyen Özyiğit, “Böyle oldu – bittiye getirilerek herkesin bir kefeye konmasını da doğru bulmuyorum” dedi, ‘suç işleme’ dokunulmazlığını kalmasını istediklerini ama ‘kapsamın’ çok önemli olduğunu belirtti.

Bir geçici ve özel komite ile çalışılması gereken bir konu olduğuna da işaret eden Özyiğit, Anayasa’nın Geçici 10. Maddesini kaldırılmasını istediklerini de yineledi.

Bugünkü koşullarda bu dokunulmazlığın kaldırılması, hukuki yolun açılmasına onay vereceklerini söyleyen Özyiğit, Anayasa değişikliğinin ise enine boyuna tartışılması gerektiği görüşünü belirtti.

DP Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş:

“Dokunulmazlığın kaldırılması istemi ötelensin”

“Cadı avına dönüştü, bir yılda 2 arkadaşın dokunulmazlığını kaldırılması gündeme geldi” diyen Denktaş, mahkeme tespiti olmadan kimsenin suçlu sayılamayacağına işaret etti.

Bir yıl önce Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığını kaldırıldığına ama henüz bir gelişme olmadığına işaret eden Denktaş, ‘Gelin Erhan Arıklı’nın sunduğu önerge ile bu tartışmalar yapılmaksızın Mahkemenin gerekli gördüğü soruşturmayı başlatma şansını verelim. Aksi takdirde bu Meclis’in itibarını sorgulatırız” dedi.

Denktaş, Cumhuriyet Meclisi’ne sunduğu öneri ile Dokunulmazlığın Kaldırılması isteminin ötelenmesini talep etti.

Arıklı: “HP ortağına şantajla UBP’li vekillerin iradesini esir aldı”

İlk sözü YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı aldı. Geçmişten bu yana dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin istemlerin gündeme geldiğini ama en son Halkın Partisi’nin ‘seçim propagandası’ olarak kullanması ise gündeme geldiğini söyledi.

HP’nin tüm UBP milletvekillerinin iradesini esir aldığını ve ortağına ‘şantaj yaptığını’ savunan Arıklı, hiçbir UBP’li vekilin bu dokunulmazlığın kaldırılmasına gönül rızası ile ‘evet’ diyeceğine inanmadığını da söyledi.

Arıklı, “Komite Başkanı Yasemin Öztürk’ün raporu okurken dahi sesi titriyordu” dedi.

Arıklı, ‘tüm milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırılmasını da içeren’ Anayasa Değişikliklerine ilişkin önerge hazırladıklarını belirtti ve önergeye destek istedi.

Arıklı: Özersay UBP'ye şantaj yaptı, tehditle dokunulmazlığı gündeme getirdi. Yasemin Öztürk inanmadığı bir raporu sesi titreyerek okudu

Arıklı’nın açıklaması şöyle:

“Kudret Özersay kimini mahalleye, kimini mahkemeye gönderecekti ama o mahalleye gönderecekleri ile ilgili bir şey yapmıyor. Soruyorum, bunlarla ilgili ne yaptın kardeşim de şov maksatlı bir milletvekilinin üzerine gidiyorsun?

UBP’li Milletvekili arkadaşlara sesleniyorum, bu sıralara gelmenize katkısı olan bir Genel Başkanınızı harcıyorsunuz. Yarın tabanınıza nasıl hesap vereceksiniz; Niçin beklemiyorsunuz? Derdiniz ne? Amaç şov yapmak mı, yoksa icraat yapmak mı? Sizleri vicdanınızla baş başa bırakıyorum.”

Arıklı, Anayasa değişikliklerine ilişkin önergeyi Meclis Başkanlığı’na sundu, “Bu bir taslaktır, sizlerin katkısı ile değişebilir, gelin halka verdiğimiz sözü tutalım, herkesin dokunulmazlığını kaldıralım birilerine şov yapma imkanı vermeyelim” dedi.

Meclis Genel Kurulu, UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komitenin Konu Hakkındaki Raporu’nu görüşüyor.

Komite’de görüşülüp onaylanan Dokunulmazlık İstemi’nin Genel Kurul görüşmesinin yapıldığı şu sıralarda UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün Meclis’te bulunmuyor.

Özgürgün'ün dokunulmazlığının kaldırılmasına onay veren Özel Komite'nin Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, Komite'nin raporunu Meclis'e sunuyor.