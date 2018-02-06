Özgürgün’ün konuşması UBP'den de tepki topladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün Meclis’teki grup toplantısında milletvekillerine yönelik yaptığı konuşma kendi partisi içinde dahi tepki topladı



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Milletvekili, eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün milletvekilleri ile dün yaptığı toplantı, kendi partisi içinde dahi tepki topladı. Özgürgün’ün milletvekili ve eski bakanlara, “UBP’nin görev verdiği bürokratlarla görüşeceksiniz, bu hükümet engellenecek, çalışmasına izin verilmeyecek, yapacağı işler baltalanacak” yönünde talimat verdiği bildirildi.

Yenidüzen, bu yöndeki iddiaları, iki farklı kaynaktan da doğruladı.

Ulusal Birlik Partisi’nin Meclis’teki grup toplantısında yer alan konuşmalar, pek çok vekili şaşırttı.

Özgürgün’ün bu sözlerini “aleni” olarak söylediği özellikle belirtilirken, YENİDÜZEN’e konuşan bir kaynak, “Bu ülke, bu memleket hepimizindir ve bugün böylesi bir talep, ülkede hizmete, istikrara, işbirliğine engel olacaktır” dedi.

Ulusal Birlik Partisi’nden bir milletvekili ise bugünkü hükümetin “UBP karşısında yaratılan cepheleşmenin” eseri olduğunu belirterek, bunu Özgürgün’ün yarattığını, aynı tavrını sürdürerek hem partiye hem de ülkeye zarar verdiğini söyledi.



