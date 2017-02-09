Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu ve beraberindeki heyet, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü ziyaret ederek, Geleneksel Basılı Medyaya Destek Programı’ndan dolayı teşekkür etti.

Gazeteciler Birliği heyeti, kabulde yaptığı açıklamada, yazılı basına destek konusunun daha önceki hükümetler döneminde de çok konuşulduğunu, ancak ilk kez Hüseyin Özgürgün başbakanlığındaki bu hükümetin desteği uygulamaya koyduğunu belirterek, bundan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başbakan Özgürgün’e teşekkür etti.

Yazılı basının gelişen teknolojiyle birlikte sıkıntılar yaşadığını, medyanın içinde bulunduğu durumların ele alınabilmesi ve geleceğinin değerlendirilebilmesi için vizyon çalıştayına ihtiyaç olduğunu anlatan gazeteciler, bu konunda yardım talep etti.

GAZETECİLER, TALEP VE ÖNERİLERİNİ İÇEREN YAZILI DOSYAYI BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN’E SUNDU

Yazılı basına bir defalığına destek verilmesinin, zor koşullarda yaşam mücadelesi veren basına oksijen görevi yaparak, biraz hava almasını sağladığını dile getiren gazeteciler, yazılı basın için geçici değil de kalıcı önlemler ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Gazeteciler, bu amaçla hazırladıkları yazılı önerilerini içeren bir dosyayı Başbakan Özgürgün’e sundu.

Basın-yayın organlarının sorunlarıyla ilgilenecek, çözüm yolları üretecek bir iletişim birimine de ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Gazeteciler Birliği heyeti, devletin bu konuda yapacağı bir oluşuma ihtiyaç olduğunu söyledi.

BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN: “GEREKLİ TALİMATLARI VERECEĞİM”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, heyeti kabulünde yaptığı açıklamada, basının önemine vurgu yaparak, demokrasinin yaşaması için basının elzem olduğunu söyledi.

Gazetecilerin aktardığı konularla ilgili çalışma yapılması için gerekli talimatları vereceğini belirten Başbakan Özgürgün, hükümet olarak yazılı basına az da olsa katkı yapmaktan mutlu olduğunu kaydetti.