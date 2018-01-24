Özgürgün: Umutlu bir tablo yok, deneyeceğiz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, hükümet kurmak için deneyeceklerini söyledi, sandık sonuçlarına saygı duyulmasını istedi.

Cumhurbaşkanı’na dört parti tarafından “biz anlaştık hükümet kuruyoruz” denmediğini anlatan Özgürgün, “görüşeceğiz” dedi.

Umutlu bir tablo olmadığını ve dört partinin koalisyon görüşmesi yaptığını söyleyen Özgürgün, bugün için görevi aldıklarını söyledi.

Özgürgün sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demokratik teamüller çerçevesinde sert tepki göstereceğiz. Bu kadar büyük bir gerileme ile sandıktan çıkanlar hükümet kuracak ve bunu da UBP'ye ödettireceğim derseniz, tamam bir yaklaşım değildir. Eğer olur da denenir, başarılı olunmaz, ülke hükümetsiz kalmasın diye denenir, o zaman anlarız. Dörtlü hükümetin başarılı olacağını inanmıyoruz. Aklı selimle değerlendirilse, halkla rağmen siyaset yapılamaz. Bir önceceki dönem birinci partiyi dışlayarak yeniden hükümet kurulabilirdi. O dönem bizim DP ile hükümet şansımız vardır, yaptık. Sandığın neticesi çok açıktır. 1993 seçimlerinde UBP birinci parti çıktı, 2'nci ve 3'üncü partiler hükümet kurdu ancak orada neticeler çok yakındı. Eğer her şey denenseydi ve zorunlu kalınsaydı...”

Özgürgün’ün açıklamaları şöyle:

“Bu sabah Sayın Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini tarafıma tebliğ etti. Bu bağlamda PM’yi toplantıya çağırdık.

4 partinin hükümet kurma çalışmalarının sürdüğü bir ortamda hükümet kurmanın zor olacağını da, 4 siyasi partinin bugünkü açıklamalarını da değerlendirdik.

Buna karşın UBP sorumluluğunun bilincindedir. Görevden kaçmaz.

Başkanlığımda oluşacak bir komite ile aldığımız görevin gereği tüm siyasi partileri sırayla ziyaret etme kararı aldık. Bu aldığımız görevin gereğidir. Cumhurbaşkanı Anayasa’ya göre hükümeti kurabileceğini düşündüğü bir milletvekiline görevi verir, şu ortamda demek ki Cumhurbaşkanı UBP’nin hükümeti kuracağına inandı ki görevi UBP’ye verdi. 4 partinin hükümet kurma çalışmalarını da görmezden gelmiyoruz.

Sorumluluğumuz uyarınca partilerden randevu talep edeceğiz ve görüşmeleri yapacağız.”

‘Zorlama Hükümet’ sorusu…

“Ben bütün zorlama koalisyonları kast ettim. Tüm zorlama formüllerin zorlama olacağını söyledim. Üçlü koalisyon da dörtlü koalisyon da... Sıkıntılı olan sandıktan çıkan sonuca rağmen, UBP’yi dışarıda bırakacak bir koalisyon arayışıdır. Bunu aşırı zorlama olarak görüyoruz ve sivil darbe olarak görüyoruz.

Ne olursa olsun bir hükümet kurma niyetinde değiliz… Hizmet Hükümeti kurma niyetindeyiz.”

İyi niyetle, halka hizmet noktasında bir hükümet arayışındayız… Sıkıntı vardır diye görevden kaçma gibi bir düşüncemiz yoktur. UBP göreve her zaman talip olmuştur. Sıkıntılı bir dönemde CTP ile hükümet bile denemiştir.

UBP’yi dışlayarak 4’lü bir koalisyonun sivil darbe olduğunun altını çiziyorum. Halka saygısızlık var. Halkın verdiği karara bir saygısızlık var.”

“Çok umutlu bir tablo yok…”

“Çok umutlu olunacak bir tablo olmadığını görüyoruz. Bu dört parti Cumhurbaşkanı’na gidip ‘Bizim 26’ımız var, biz kurabiliriz’ dese, görev onlara verilirdi. Ancak böyle bir şey olmadı, Cumhurbaşkanı birinci parti olarak bize verdi.

Cumhurbaşkanı’nın verdiği bu görevin gereği görüşmektir. Görüşürüm, neyse çıkan netice Parti Meclisi’ne getiririm. Biz görüşürken diğer partiler anlaşırsa götürür iade ederim”

FOTOĞRAF AYŞE GÜLER