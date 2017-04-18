Özgürgün: “TC ile protokolün hedefleri gerçekleşti”

Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu bugünkü toplantısında bir dizi karar üretti. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Başbakan Özgürgün basına açıklamalarda bulundu.

İSTEYEN SİYAH-BEYAZ PLAKAYA GEÇECEK, İSTEMEYEN 10 YIL DAHA ESKİ PLAKASINI KULLANABİLECEK

Özgürgün, 1 Haziran’dan itibaren araç plakalarının beyaz zemin üzerine siyah kabartmalı yazı ve rakamlardan oluşacağını, ayrıca soğuk mühür uygulamasının da devreye gireceğini söyledi.

Yeni kayıt yaptıran, plakası eskiyen veya kırılan araçlara yeni plakalardan kullanılacağını söyleyen Özgürgün, plakası sağlam olanların 10 yıl süreyle mevcut plakalarını kullanmaya devam edebileceklerini yineledi.

TC-KKTC EKONOMİK PROTOKOLÜ

Başbakan Özgürgün, Mart 2017 itibarıyla TC ile KKTC arasındaki ekonomik protokolün işleyişinin beklenen gibi olduğunu, hedeflerin gerçekleştiğini, bunun bir yansıması olarak da Meclis alt komitesinde bekleyen “Factoring Finans ve Finansman Şirketleri”, “Bankacılık Değişiklik”, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi”, “Kamu Görevlileri”, “Muhasebe Denetim Meslek”, “Teknopark”, “E-Ticaret”, “Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları” yasa tasarılarının tamamlanması için komitelerin gerekli çalışmaları yapacağını kaydetti.

Mecliste başka yasaların da olduğunu fakat söz konusu yasaların mali protokolle ilgili olduğunu belirten Özgürgün, bilişim suçlarını düzenleyen yasanın komitede görüşülmeye başlandığı bilgisinin mevcut olduğunu anlattı.

TÜTÜN TÜZÜĞÜ…

Ekonomi Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeyle tütün imalatı satışı ve yetiştirilmesi ile ilgili tüzüğün Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildiğini de açıklayan Özgürgün, tütünün yetiştirilme koşulları, depolamanın antrepo ortamında yapılması, işlenecek mamul hale getirilecek miktarın düzenlenmesine ilişkin koşullar, imalatçılık, yetiştiricilik, ticaretinin ruhsatla yapılması ve ruhsatların Ekonomi Bakanlığı’nca düzenlenmesinin, tüzüğün kapsamı içinde olduğunu kaydetti.

KARPAZ’DA PANSİYONCULUK…

Karpaz’da pansiyonculuğun geliştirilmesi kapsamında kullandırılmış ve dönüşümünde zorluk bulunan eko-agro turizm projesi kapsamındaki turizm kredilerinin konsolidasyonu ve rehabilitasyonu ile ilgili 17 işletmeye yeniden düzenleme yapıldığını söyleyen Özgürgün, 250 bin TL’ye kadar dış finansman desteği esasları çerçevesinde her yatırımcının kullandığı krediyi “proje büyüklüğü” kabul edip hibe programına alınmasının sağlanacağını aktardı.

Özgürgün, bu amaçla Kalkınma Bankası’na 500 bin TL aktarılması ve işlemlerin yapılabilmesi için 30 Kasım’a dek yürütmenin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılmasının Bakanlar Kurulu’nda karara bağlandığını ekledi.