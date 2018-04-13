Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu:

“Uzun yıllar uzun süre müzakereler yapıldı. Bu yıl Kıbrıs müzakere tarihinin 50. Yılı. 50 yıldır kalıcı bir çözüm ne yazık ki bulunamadı. Bu işin bir 50 yıl daha gidemeyeceği çok haklı bir söylem haline geldi. Kıbrıs Türk Halkı olarak ucu açık bir müzakere sürecinin artık mümkün olamayacağını söylemekteyiz.

Ucu açık olmayan, sonuç odaklı paket anlayışlı bir yaklaşım Crans Montana’da sergilendi ancak ondan da sonuç çıkmadı.

Sayın Anastasiadis’le buluştuğumuzda kendisini anlamaya çalışacağız. Yeni bir dönemi, 5 yılı var ama bırakın 5 yılı, 2-3 yıl daha çözülmezse çözümsüzlüğün kalıcılaşacağını söyleyen Kıbrıslı Rum Lider var.

Niyet var mı bunları iyi niyetle, samimiyetle konuşmak için gideceğiz. Sayın Başkanlarla bunları etraflıca konuştuk. Gidip geldikten sonra onlarla yeniden buluşacağız durumu değerlendireceğiz. Kıbrıs'ın geleceği ortak geleceğimizdir. Belirttikleri değerli görüşler için kendilerine de teşekkür ediyorum”

Özgürgün bir daha davet edilmeyecek!

Cumhurbaşkanı Akıncı, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün toplantına katılmayışına ilişkin soruyu da yanıtladı, yapılan davete yanıt dahi verilmediğini açıkladı:

“Kimseyi zorla bu toplantılara getirtemeyiz. Katılanlara teşekkür ederiz, katılmayanlar kendi kararlarını kendileri veriyorlar. Saygı konusuna gelince bu hayatın her alanında geçerlidir. Saygı gösterdiğiniz kadar saygı görürsünüz.

Cumhurbaşkanlığı’nda böylesi bir toplantıya katılmayan bir lider, ‘Bir daha artık davet istemem’ demektir, dolayısıyla biz de bu isteğini yerine getireceğiz”