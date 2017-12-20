Özersay: “7 Ocak’ta sessiz çoğunluk konuşacak”

Özersay, Halkın Partisi’nin Güzelyurt ve Girne’den sonra dün akşam da Mağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlediği milletvekili adaylarının ve seçim manifestosunun tanıtımı etkinliğinde konuştu.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay “7 Ocak seçimlerinde sandıklar açıldığında bu kötü düzeni yaratanlar ve buna ortak olanlar çok ama çok şaşıracaklar. Çünkü o gün bu ülkedeki sessiz çoğunluk konuşacak” dedi.