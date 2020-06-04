Özersay: 1 Temmuzda karantinasız geçiş

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, olağanüstü bir durum olmazsa, 'karantinasız seyahat' için belirledikleri 1 Temmuz tarihinin güneye geçişler için de geçerli olduğunu belirtti.

Özersay, Meclis'te yaptığı konuşmada, güneyle kuzey arasında diplomasinin ötesinde ciddi ekonomik bağlar geliştiğini söyledi, "İki taraf açısından da desteklediğimiz bir süreçtir, siyasi kavga gerekmez" dedi.

Özersay, Pile için de PCR testlerine başladıklarını ve gerekli adımları attıklarını söyledi.

Özersay, 'karantinasız' geçişlerle ilgili olarak en önemlisinin PCR testleri yapacak düzemleme olduğunu da sözlerine ekledi.