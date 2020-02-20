Özel sektöre "3 ayda 600 TL"

- Yerel İstihdama Destek Projesi kapsamında, yürürlükteki asgari ücret ile 4 bin TL arasında brüt ücret ve Sosyal Sigortalar Dairesi ile İhtiyat Sandığı Dairesi’nde kaydı olup bu meblağ üzerinden yatırımı yapılan ve özel sektörde istihdam edilen 16-60 yaş arası KKTC yurttaşı çalışanlara her ay 200 TL ek ödenek verilecek.

- Proje için başvuruların 24 Şubat Pazartesi günü başlayacağına dikkat çeken Bakan Sucuoğlu, projenin 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasında, 12 aylık olduğunu belirtti.

- Yelpazeyi genişletmek ve 4 bin TL olan brüt maaş limitini 5 bin TL’ye çıkarmak için çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Bakan Sucuoğlu, bu yıl verebilecekleri ek katkının 200 TL olduğunu, bunun sonuçlarının değerlendirilerek, gelecek yıl bu katkının 500 veya bin TL’ye çıkarılmasının mümkün olup olmayacağına bakılacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Sürekli İstihdam Kapsamında Yerel İstihdama Destek Projesi için başvuru sürecinin 24 Şubat Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.

Yerel İstihdama Destek Projesi kapsamında, yürürlükteki asgari ücret ile 4 bin TL arasında brüt ücret ve Sosyal Sigortalar Dairesi ile İhtiyat Sandığı Dairesi’nde kaydı olup bu meblağ üzerinden yatırımı yapılan ve özel sektörde istihdam edilen 16-60 yaş arası KKTC yurttaşı çalışanlara her ay 200 TL ek ödenek verilecek.

Proje kapsamında, 3 ayda bir 600 TL şeklinde yapılacak ödemler, 12 aylık süreyi kapsayacak. İlk ödemenin Mayıs ayı başında 600 TL olarak yapılması öngörülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu bugün düzenlediği basın toplantısında, Sürekli İstihdam Kapsamında Yerel İstihdama Destek Projesi hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yer alan basın toplantısında, bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.

“KKTC’DE BİR İLK”

Sucuoğlu, Sürekli İstihdam Kapsamında uygulamaya konulacak projenin, KKTC’de bir ilk olacağına dikkat çekerek, projenin belli dönemlerde denemesinin yapıldığını, ancak uygulamasının ilk olacağını kaydetti.

Önümüzdeki senelerde projenin zenginleştirilmesi için çalışacaklarını söyleyen Bakan Sucuoğlu, amaçlarının ellerindeki imkanlar dahilinde işçilerin az da olsa önünü açmak, ekonomik konularda onlara katkı koymak olduğunu dile getirdi.

Proje için başvuruların 24 Şubat Pazartesi günü başlayacağına dikkat çeken Bakan Sucuoğlu, projenin 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasında, 12 aylık olduğunu belirtti.

“BUNUN KESİNLİKLE SİYASET VE SEÇİMLE ALAKASI YOKTUR. TAMAMEN İŞVERENİN ÖNERİSİDİR”

Projenin çok eleştirildiğini, bazı çevrelerce seçime yönelik adımlar olarak nitelendirildiğini ifade eden Bakan Sucuoğlu, projenin 2-2.5 ay önce işverenler tarafından hazırlandığını ve işveren temsilcisince İhtiyat Sandığı Genel Kurulu’na getirildiğini anlattı.

İşçilere toplam 2 bin 400 TL verilecek projenin, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’ndan, işveren ve devlet tarafının oylarıyla, oy çokluğu ile geçtiğini anımsatan Bakan Faiz Sucuoğlu, “Dolayısıyla bunun kesinlikle siyaset ve seçimle alakası yoktur. Tamamen işverenin önerisidir” dedi.

BAŞVURU SÜRESİ PROJE YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ GÜNDEN İTİBAREN 150 GÜN

Projeye başvuru süresinin, mevcut çalışanlar için, projenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 150 gün olduğuna dikkat çeken Sucuoğlu, proje süresi içinde yeni işe giren çalışanlar için ise, başvuru süresinin istihdam tarihinden itibaren 150 gün olduğunu vurguladı.

Projeye başvuru şekli ile ilgili de bilgiler veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu şöyle devam etti:

“İhtiyat Sandığı Dairesi resmi web portalı olan, e-ihtiyat portalına erişim hakkı bulunan kapsam dahilindeki çalışanlar başvurularını e-ihtiyat web portalı üzerinden online yapabilecekleri gibi, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürlüğünden temin edilecek başvuru formları ile İhtiyat Sandığı Dairesi’ne şahsen başvuru yapabilecek.”

ÖDEMELER İŞVEREN ÜZERİNDEN YAPILMAYACAK

İstihdam Destek Merkezi’nin kapsam dahilinde olan çalışanların beyan edecekleri kendilerine ait banka hesaplarına 3 ayda bir, aylık 200 TL olacak şekilde destek ödemesini yapacağını vurgulayan Bakan Sucuoğlu, ödemelerin işveren üzerinden yapılmayacağına da dikkat çekti.

Yelpazeyi genişletmek ve 4 bin TL olan brüt maaş limitini 5 bin TL’ye çıkarmak için çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Bakan Sucuoğlu, bu yıl verebilecekleri ek katkının 200 TL olduğunu, bunun sonuçlarının değerlendirilerek, gelecek yıl bu katkının 500 veya bin TL’ye çıkarılmasının mümkün olup olmayacağına bakılacağını söyledi.

YANLIŞ BEYANIN CEZAİ YAPTIRIMI VAR

Bakan Faiz Sucuoğlu, başvuru sırasında yanlış beyan verilmesi durumunda ise bunun cezai yaptırımı olacağını ifade ederek, destek ödemesinden yararlanacak çalışanların ödeme aldığı ay ile ilgili Sosyal Sigortalar Dairesi’ne sosyal güvenlik yatırımın yapılmış olması gerektiğini kaydetti.

Bakan Sucuoğlu, destek ödemesi almaya hak kazanan çalışanlara destek ödemesi yapılırken, işverenin Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne olan borçlarının dikkate alınmayacağını da belirtti.

ASGARİ ÜCRET YASASIYLA İLGİLİ ÇOK CİDDİ BİR ÇALIŞMA VAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 1975’ten bu yana güncellenmeyen Asgari Ücret Yasası’yla ilgili de çok ciddi bir çalışma yaptıklarına dikkat çekerek, yasanın Temmuz-Ağustos gibi tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Sucuoğlu, söz konusu yasada 3. ülke vatandaşlarının ayrılması, KKTC’de evi olan, kira ödeyen ve çocuk büyüten işçilerin ayrı bir kategoride değerlendirilmesi konularında da çalışmaları bulunduğunu sözlerine ekledi