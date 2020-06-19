Özel jetle ilgili gelişmeler Rum basınına da yansıdı

Özel jetle Antalya’dan karantinasız gelen özel izinli kafile konusundaki tartışma ve gelişmeler, Kıbrıs Rum basınında da yer bulmaya devam ediyor. Gazeteler bugünkü haberlerini şu başlıklarla okurlarına aktardı.

Politis “Siyasi Kaos Hâkim… ‘Hükümetin’ Belirsizliği ve Akıncı’nın Erken ‘Seçimleri’… Özel Jet İstifa Taleplerini Gündeme Getiriyor, Akıncı İse İkinci Dalga Korkusundan Dolayı Ağustos İçerisinde Erken ‘Seçime’ Oynuyor”

Alithia “Jet’in Yatırımcısı Gürledi ve Gitti… İşgal Bölgelerinde Bitmek Bilmeyen Sansasyon… Kendisi Açısından Olumlu Olan Zamanlamayı Değerlendirmek İçin Ağustos İçerisinde Erken Seçim İsteyen Akıncı’dan Mat Hareketi”

Haravgi “Akıncı Başkanlığında ‘Erken Seçimler’ İçin Toplantı… Özel Jete ‘Özel İzne’ Dair Açıklamalar Devam Ediyor”