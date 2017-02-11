Özel Eğitim Alan Çocuklara Yoga Kampı

Yakın Doğu Koleji Yoga - Mandala ve Farkındalık Atölyesi, öğrencilerini sosyal anlamda sorumluluk almaya teşvik etmek, paylaşım ruhunu geliştirmek ve hümanist bir duyarlılık kazandırmak amacıyla Algım Özel Eğitim Merkezi öğrencileri ile birlikte yoga ve mandala kampı düzenledi. Merit Park Hotel’de yer alan ve üç gün süren kampta, yoga yapan, kağıt, taş ve ahşap üzerine mandala çizip boyayan öğrenciler, eğlenceler düzenleyip kol kola sevgiyi paylaşmanın, biz olmanın farkındalığını gösterdiler. Öğrenciler birbirlerine, kendi hazırladıkları hediye paketleri ve güzel dilekler içeren notları da armağan ettiler.