Özanlar’a acı veda…

Gelir ve Vergi Dairesi memurlarından 42 yaşındaki Burak Özanlar, yaşamını yitirdi.

Özanlar, bir süredir Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Genç yaşta yaşamını kaybeden Özanlar için bugün Yıldırım Köy Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu, Özanlar’ın ailesi ve sevenleri güçlükle taziyeleri kabul etti.

Özanlar, evli ve bir erkek çocuk babasıydı…